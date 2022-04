La ‘Batería de sabios’ es la prueba con la que iniciamos ‘Saber y ganar’, una oportunidad de ganar muchos puntos en poco tiempo con diversas preguntas de distintas temáticas. Hoy hemos querido hacer referencia al tema ‘Thriller’, de Michael Jackson, una de las canciones que forman parte de la historia del pop a nivel mundial. Y como no podía ser de otra manera con un hit de esta envergadura, su videoclip, estrenado en noviembre de 1982, también está considerado una obra maestra que se ha convertido en un vídeo de culto. A continuación te contamos algunas curiosidades del rodaje de aquel clip que hizo que muchos tuviesen pesadillas con los muertos vivientes.

1.Sin presupuesto para el rodaje

La discográfica de Michael Jackson, CBS, no quiso sufragar el coste de un tercer videoclip del álbum ‘Thriller’ así que el artista tuvo que buscarse la vida y negociar con MTV para obtener el dinero que le hacía falta. Junto con John Landis, el director del clip, acordó con MTV y Showtime que tendrían los derechos de emisión de ‘The Making of Thriller’ a cambio de 250.000 dólares. Lo que no imaginaban era que acabaría costando casi medio millón de dólares (a pesar de los esfuerzos del equipo de producción para abaratar costes), siendo en aquel momento el videoclip más caro de la historia. Eso sí, el fenómeno que trajo consigo fue tal que MTV lo emitía dos veces cada hora.