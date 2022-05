Nascuda a Cuba, Chanel va arribar a Espanya amb només quatre anys i amb molts somnis per complir. Barcelona fou la ciutat que la va acollir i on es va criar fins a l'adolescència. Durant aquesta etapa va ser clau l'estreta relació que va forjar amb la seva àvia catalana.

El seus inicis a la vida artística es van forjar també a escoles de ball d'Olesa de Montserrat, que aquest dies gaudeixen molt recordant les habilitats d'una artista que ja apuntava maneres.

02.35 min Els orígens artístics de Chanel

Als 16 anys, i decidida a convertir-se en una gran artista, Chanel va fer les maletes i es va instal·lar a Madrid per convertir-se en una figura dels musicals. Ara, als seus 31 anys, s'ha convertit en la nova diva d'Europa i representa a Espanya al Festival d'Eurovisió 2022 amb el tema 'SloMo'.

03.05 min Chanel canta "SloMo" en la final

Chanel Terrero ha format part de moltes de les grans produccions representadas a la Gran Via madrilenya, como 'El Rei Lleó', 'Mamma Mía!', 'Flashdance', 'El Guardaespatlles', 'Febre Hamilton' o 'NINE'. "Vaig venir a Madrid amb un somni: triomfar sota les llums de la Gran Via madrileña. El meu somni es va fer realitat i al damunt de les taules vaig començar la meva carrera artística", explicava fa unes setmanes al programa España Directo.

En aquestes obres s'ha pogut desenvolupar com a artista i posar en pràctica totes les disciplines en què s'ha format: ballet clàssic, jazz, gimnàstica rítmica, cant i interpretació. Reconeix que, encara que ha crescut a Espanya i Madrid s'ha convertit en la seva nova llar, troba a faltar molt les arrels. Per això, un dels seus racons favorits de la capital és el restaurant cubà La Negra Tomasa, situat al Barri de les Lletres. Allí torna als seus orígens a través dels còctels, la roba vella, el plàtan mascle i altres plats nacionals; però sobretot a través de la salsa i ritmes llatins.

A banda dels espectacles musicals, Chanel també ha intervingut en diverses sèries d'èxit com 'Águila Roja', 'Wake Up', 'Gym Tony', 'El Continental', 'Cupido' (RTVE), 'El Secreto de Puente Viejo' o 'L'Immortal', així com a 'El Rei de l'Havana' d'Agustí Villaronga. També ha ballat al costat de Shakira a la gala dels EMES de 2010, i va estar a punt de formar part de la nòmina d'actrius del 'remake' de 'West Side Story', que es va estrenar l'any passat dirigit per Steven Spielberg.

Els últims mesos ha viscut gairebé permanentment en una sala d'assajos amb dos grans objectius: preparar-se per representar amb èxit Espanya a Torí, i estudiar el seu paper al nou musical de Nacho Cano 'Malinche', on ella interpreta el rol principal de protagonista.

Chanel, a la conquesta d'Europa Chanel va ser a finals de març la gran amfitriona de la Barcelona Eurovision Party a la Sala Apolo. Era la primera de les parades d'una gira promocional del seu 'SloMo' amb el qual va guanyar el BenidormFest i ara aspira a fer història. “�� Repassa els millors moments de la final del #BenidormFest | @maria_tarsa @RTVECatalunya @eurovision_tve



➕ Notícies a https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/kBv8r7bnlB“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) January 30, 2022 L'artista hispanocubana s'ha proposat posar a ballar tota Europa en 'slow motion' (càmera lenta) amb els ritmes urbà-llatins del seu tema, compost per Leroy Sánchez, Keith Harris, Ibere Fortes, Maggie Szabos i Arjen Thonen i amb una coreografia creada per Kyle Hanagami. El periple fins a Torí ha portat Chanel a ser una de les convidades especials al Festival da Canção portuguès i a molts altres escenaris d'Europa que han vist de primera mà el potencial d'una artista que somia convertir-se en la tercera que guanya Eurovisió representant Espanya.