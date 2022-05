Metrópolis se adentra en la enigmática obra de la artista suiza Emma Kunz (1892-1963) reconocida en vida como sanadora y naturópata. El programa recorre la exposición Universo Emma Kunz, que puede verse en Tabakalera Donostia hasta el 19 de junio. Allí se presenta un conjunto único de sus dibujos, en diálogo con propuestas de artistas contemporáneos.

Aunque ahora es conocida por estos vibrantes dibujos sobre papel cuadriculado, realizados con péndulo, compás y regla, mucha gente acudía a ella por cuestiones de salud y vida.

Esta creadora singular y fascinante, recuperada por la escena artística internacional, ejerce una gran influencia sobre artistas actuales, confirmándose su profecía: «¡Mi obra visual está hecha para el siglo XXI!».

El proyecto, comisariado por Yasmin Afschar, incluye la obra de los creadores actuales: Nora Aurrekoetxea Etxebarria, Agnieszka Brzeżańska, Dora Budor, Sirah Foighel Brutmann & Eitan Efrat, Athene Galiciadis, Florian Graf, Miriam Isasi Arce, Joachim Koester, Goshka Macuga, Diego Matxinbarrena, Shana Moulton, Rivane Neuenschwander, Mai-Thu Perret, Lea Porsager, Tabita Rezaire, Mathilde Rosier y Lauryn Youden.

La artista no llegó a exhibir sus dibujos en vida. Los dibujos eran herramientas en sus investigaciones y en su práctica sanadora. Desarrollaba los dibujos a partir de preguntas abiertas que ella se hacía o que le transmitían pacientes o amigos, y ese era el punto de partida para la ejecución de estos dibujos, que desde su punto de vista eran visualizaciones de fuerzas naturales invisibles.

Es muy interesante que ninguno de sus dibujos tenía ni fecha, ni firma, ni un título. No los hacía siguiendo una lógica de producción artística. Dependiendo de quién acudiese a pedirle consejo, ella se acercaba a la pared y descolgaba un dibujo, de forma que los dibujos tendrían varios significados dependiendo del contexto.

Explorar la naturaleza como experiencia física y visual es el punto de partida de la videoinstalación de Sirah Foighel Brutmann y Eitan Efrat . Basándose en The Magic Mountain (2020), un documental sobre «las cuevas curativas», los artistas exploran en profundidad la Gruta Emma Kunz en Würenlos (Suiza). El interés de Joachim Koester por las mantis religiosas, supuestamente capaces de ponerse en contacto con el espíritu de la persona que las observa, se sitúa en un plano parecido.

Arte y curación

La artista estadounidense Shana Moulton, a través de su alter ego Cynthia, explica formas de popularización y comercialización de los métodos de curación alternativos. La protagonista de su vídeo Restless Leg Saga (2012) busca sin descanso un remedio para su dolencia en la publicidad televisiva y las revistas de salud.

Restless Leg Saga (Shana Multon, 2012)

Los conceptos sobre la curación son también cruciales en la obra artística de Lauryn Youden. Ese trabajo es perfectamente compatible con su activismo, mediante el cual pretende crear conciencia social entorno a la enfermedad y la discapacidad.

La idea del cuidado también queda patente en la obra de Nora Aurrekoetxea Etxebarria. La artista presenta, en colaboración con la estilista alemana Milena Dieckman, la escultura DIVA (2021) realizada con extensiones de pelo, ya que este material, especialmente en el caso de las mujeres, transmite experiencias y emociones.

Nora Aurrekoetxea Etxebarria presenta, en colaboración con la estilista alemana Milena Dieckman, la escultura DIVA (2021)

La temática de la curación se percibe en el conjunto de la serie The Name of Fear (2013– presente) de Rivane Neuenschwanders. En esta obra, la artista brasileña transforma unos dibujos que reflejan los miedos de los niños que los han pintado en capas protectoras (quizás incluso curativas).