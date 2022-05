Oscar Camps, fundador de Open Arms, ha rescatado a más de 60.000 personas de morir ahogadas en el mar desde el año 2015. De todos sus operativos de rescate, hay uno que recuerda con especial sufrimiento, su primera misión: “Es lo más duro que he vivido jamás”. Así se lo ha contado a Carlos del Amor en una de las entrevistas más profundas del activista.

“Cuando tienes cadáveres a bordo es muy duro”

Las misiones de rescate requieren mucha fuerza mental, tienes que estar preparado para ver morir a mucha gente y seguir luchando para poder salvar a otros. En ese momento, según ha confesado Camps, “no te da tiempo a llorar, pero sí a sufrir”: “Excepto cuando tienes cadáveres a bordo, que es duro, muy duro. Solamente saber que llevas cuerpos en el barco que nos has podido rescatar y que algunos de sus familiares están vivos y ellos están en una bolsa de plástico, entonces, esa misión es horrible. Todo el mundo va arrastrando los pies y triste. Sobretodo porque no tenemos morgue en el Open Arms y los tienes que poner de cualquier manera y muchos días a bordo, unos cadáveres, pues la verdad es que te comprometen, no solamente metalmente, si no también físicamente”.