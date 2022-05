El activista y fundador del Open Arms, Óscar Camps, ha recibido muchos ataques a su persona. Se ha llegado a decir que rescataba a terroristas o que traficaba con personas, incluso, según ha confesado, le han amenazado de muerte en 5 idiomas distintos. Se lo confiesa a Carlos de Amor en La Matemática del Espejo.

¿Le duelen las críticas y difamaciones a Óscar Camps? "A mí no, pero a mis hijos sí"

Óscar Camps ha tenido que lidiar con cientos de críticas sobre su persona. La verdad es que para muchos es un héroe, pero para otros es un tipo que solo tiene afán de protagonismo y ganas de salir en la foto. ¿Le duelen las críticas?: “A mí no, pero a mis hijos sí. Cuando tienes un niño de 10 años que en el cole le pueden decir cualquier cosa, le puede afectar más o menos, pero bueno, eso es un trabajo mío y de su madre que hay que contrarrestar todo ese discurso. A la larga la historia nos pondrá a cada uno en la historia que corresponde y que toca”.

“Desde la burbuja del primer mundo, las cosas se ven de una manera, pero desde ahí dentro, desde el mar, se ven de otra y cuando vienes de ahí dentro te alucinas de ver según qué titulares“

Del fundador de Open Arms se han llegado a decir cosas muy fuertes, tales como que trafica con personas o que trae a terroristas en sus barcos. Contra todas esas difamaciones, Camps ha puesto denuncias, sin embargo, no le han servido de nada: “Pondrán lo que quieran, decir es gratis y, como teóricamente dicen los jueces que soy un personaje público, pues tengo que asumir todas esas críticas. Lamentablemente es así. He perdido las demandas que he hecho, así que ya no voy a demandar más, que digan lo que quieran. Me da lo mismo”.

El activista no entiende cómo puede haber gente que ponga en duda su labor: “Desde tu casa, desde la burbuja del primer mundo, las cosas se ven de una manera, pero desde ahí dentro, desde el mar, se ven de otra y cuando vienes de ahí dentro te alucinas de ver según qué titulares, y según qué expresiones e incluso según qué tendencias, dices: «Bueno es que, ¿se ha vuelto loca la sociedad? ¿Qué está pasando? ¿Se está muriendo aquí gente como lo hemos visto nosotros y aquí no les importa absolutamente nada a nadie? ¿Cómo es posible?»."