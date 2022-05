Receta de magdalenas de limón sin gluten

100 g de huevo

80 g de harina de arroz

80 g de mantequilla

2 limones (ralladura)

15 g de miel suave

85 g de azúcar

1 g de flor de sal

2,5 g de impulsor químico

Para la glasa:

150 g de azúcar glas

10 ml de jugo de limón

Primero, rallamos la parte amarilla del limón encima de la harina. En otro bol, agregamos el huevo, el azúcar y batimos en seguida. Añadimos la harina con la ralladura, miel, impulsor químico y una pizca de flor de sal (o sal, si no se tiene). Fundimos mantequilla al microondas y la incorporamos a la mezcla. Removemos hasta que se integren todos los ingredientes. Una vez listo, tapamos con film a piel, es decir, a ras de la masa para que no se forme una costra. Dejamos reposar en la nevera durante 8 horas. Pasado este tiempo, lo sacamos de la nevera y le damos un par de vueltas con una espátula, para que se integre todo bien. Rellenamos una manga pastelera con la mezcla y cortamos la punta. Con la manga, rellenamos los moldes de magdalenas hasta ¿ de su capacidad (así cuando suba no se nos desbordará el dulce). Dejamos en el horno 8 minutos durante 180ºC. Pasado el tiempo, dejamos enfriar y desmoldamos. Las colocamos encima de una reja, ya que procederemos a glasear. En un cuenco, añadimos el azúcar glass e incorporamos el jugo de limón poco a poco. Cuando tenga una textura fluida y a la vez un poco consistente, la tendremos lista. Cubrimos las magdalenas del glaseado. Lo llevamos al horno, a 160ºC, debemos prestar atención, ya que las sacaremos del horno cuando veamos la primera burbujita en el glaseado. Es importante que en ese momento las saquemos, sino se nos podría agrietar el glaseado, y justamente, es lo que queremos evitar. Cuando las tengamos fuera del horno, rallamos la piel de la lima, y listo para comer.