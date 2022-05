Metrópolis repasa la evolución de st_age, la plataforma digital de la Fundación TBA21

En mayo de 2021, Metrópolis inició un seguimiento de st_age, la plataforma digital de la Fundación Thyssen-Bornemiza Art Contemporary que, desde su concepción, se distinguió de otros proyectos de arte online por profundizar en las obras presentadas y por fomentar el discurso crítico en torno a las luchas por la justicia social y medioambiental que las habían inspirado.

Concluida la tercera temporada, que coincidió con una progresiva vuelta a las exposiciones y actividades presenciales, Metrópolis repasa la evolución de st_age con Francesca Thyssen-Bornemiza, presidenta y fundadora de TBA21, y Soledad Gutiérrez, comisaria jefa de la Fundación; presenta los proyectos de reciente publicación de Sonia Levy, Regina de Miguel, Giulia Foscari y Superflex; y recorre las exposiciones de Janet Cardiff y Ragnar Kjartansson que inauguraron la celebración del 20 aniversario de TBA21.

Creatures of the Lines (2021), una película realizada por la artista Sonia Levy en colaboración con la antropóloga experimental Heather Swanson cropper

Temporada 3

La tercera temporada de st_age se vio afectada por la vuelta a las actividades y exposiciones presenciales, tanto de parte de los artistas como de la propia Fundación. De las obras proyectadas se llegaron a producir Creatures of the Lines (2021), una película realizada por la artista Sonia Levy en colaboración con la antropóloga experimental Heather Swanson: su viaje submarino por los canales de Inglaterra descubre paisajes y criaturas sumergidas en esas vías acuáticas artificiales que fueron construidas para facilitar el transporte de mercancías y fomentar la expansión comercial del Imperio Británico; y la pieza sonora Monodia fiera del subsuelo (2021), en la que Regina de Miguel establece una doble conexión entre la isla Decepción en la Antártida y el río Tinto en Huelva por ser hábitats de microbios extremófilos y por haber sido testigos de acontecimientos de extrema violencia en el siglo XIX: la caza y matanza de ballenas en Decepción y la represión sangrienta de las protestas de mineros y campesinos contra la empresa minera Rio Tinto Company Ltd. en Huelva. En esa temporada también se publicaron en la plataforma la mesa redonda celebrada en el Museo Nacional Thyssen-Bornemiza en el 30 aniversario del Tratado Antártico de Madrid, acompañada por la presentación del libro Antarctic Resolution (2021) de la arquitecta Giulia Foscari (UNLESS); y la película Hunga Tonga (2019) del colectivo Superflex, grabada en la isla volcánica surgida en 2015 y destruida, en enero de 2022, por otra erupción submarina.