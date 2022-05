A Ángel Martín el 4 de junio de 2017 le cambió la vida. Ese día llegó al ala de psiquiatría del Hospital Puerta de Hierro. ¿Motivo del ingreso? Paciente varón de treinta y nueve años acude a urgencias expresando ideas extrañas. Los anteriores meses de su rutina no habían sido los más ordenados. «Por aquel entonces mi vida consistía en vaguear, beber, fumar hierba y consumir media pastilla de éxtasis de vez en cuando, así que la actitud de cualquiera con una vida así no es motivo para preocuparse a menos que cruce algunas líneas.»

¿Y qué ocurrió en aquellos meses? «Me rompí por completo. Tanto como para que tuvieran que atarme a la cama para evitar que pudiera hacerme daño. No tengo ni idea de cuándo empezó a formarse mi locura. A lo mejor nací genéticamente predispuesto. A lo mejor fui macerando una depresión al callarme ciertas cosas para no preocupar a los demás. O a lo mejor simplemente hay cerebros que de la noche a la mañana hacen crec y se acabó. Si algo he descubierto en todo este tiempo es que cuando cuentas abiertamente que se te ha pirado la cabeza la gente enseguida le pone el sello de tabú.» Y de esa vivencia nació el libro Por si las voces vuelven (Planeta).