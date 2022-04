Receta de focaccia de sardinas con pimientos, aceitunas

400 g harina de fuerza



10 g levadura fresca



255 ml agua



2 g azúcar



10 g sal



25 g aceite de oliva virgen extra



Unas hojas de romero y tomillo



Para los toppings:



4 pimientos piquillo en bote



8 sardinas de lata (pequeñas)



10 aceitunas



12 setas en conserva

Calentamos el agua y cuando esté tibia diluimos en ella la levadura (si está fría no se nos diluirá bien). Mezclamos la pasta anterior con la harina, el azúcar, la sal y el aceite. Incorporamos las hierbas aromáticas a la mezcla anterior. Amasamos todos los ingredientes hasta obtener una masa pegajosa que dejamos reposar una hora -hora y media en nevera tapada con un trapo húmedo. Pasado ese tiempo, la sacamos del frigo y la colocamos en un molde ‘encamisado’, es decir, impregnado de harina y mantequilla para que no se nos enganche. Agregamos la masa y la vamos repartiendo con los dedos por todo el molde intentando que la capa no esté muy gruesa porque luego tiene que fermentar por una hora fuera de nevera. Cuando esté fermentada, le añadimos las setas, los pimientos y las aceitunas y la cocinamos a 200º C por 20 minutos (horno siempre precalentado). Acabamos el plato colocando las sardinas de lata sin la espina central por encima.