Recetas de Navidad | Hummus de remolacha

400 g garbanzos cocidos

30 g tahina

25 g zumo de limón

1/2 diente de ajo

40 g AOVE

2 g comino

150 g remolacha cocida

10 g sal

Pimienta

Perejil

Para el pan lavash:

125 g harina de fuerza

125 g harina de centeno

Aceite

10 g sal

135 g agua

Tomillo

Para las crudités:

Zanahoria

Calabacín

Empezamos elaborando el pan lavash, un pan muy similar al conocido, pan de pita. Mezclamos todos los ingredientes en un bol, eso es, las dos harinas, la sal, el agua, el aceite y el tomillo, hasta obtener una masa redonda homogénea que dejamos reposar unas 3 horas en nevera. C Mientras, vamos preparando el hummus. Triturar todos los ingredientes excepto el perejil que lo picaremos después y lo usaremos como decoración y para darle color y frescor al plato. Reservamos. (Nosotros usamos remolacha ya cocida pero si la queremos hacer en casa la introduciremos en agua hirviendo con un poco de sal durante unos 45 minutos sin pelar). Volvemos con el pan. Lo sacamos de la nevera y lo estiramos, bien con un rodillo en la encimera que habremos manchado con un poco de harina para que no se pegue, o bien con la máquina para estirar masa (o laminadora de masa). Cuando la tenemos estirada la cortamos en triángulos pequeños que luego pintamos con un poco de aceite. Para que los triángulos tengan volumen los colocaremos / enrollaremos encima de unos rulos de papel de aluminio caseros, que haremos nosotros mismos y que podemos reutilizar porque no se mancharán (aprovechamiento: el papel de aluminio es muy contaminante, uso racional). Horneamos a 180º C durante 8-10 minutos. Para terminar, haremos las crudités, que es como se llama a las verduras cortadas en láminas o bastoncitos, o bien ralladas, y que acompañan a salsas frías. Para nuestra receta, zanahoria y calabacín que lavamos, pelamos y cortamos en forma de bastoncitos. Reservamos. Emplatamos: Hummus en el centro, crudités a un lado y triángulos de pan al otro. Espolvoreamos el hummus con un poco de perejil picado y finalizamos con un chorrito de aceite de oliva en crudo.