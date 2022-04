En ocasiones, hay veces que no sabemos si lo que nos pasa tiene que ver con nuestras propias decisiones o nos llega por algo, ya sea el azar, una fuerza o el propio destino. Una dicotomía que nos resuelve en 11 canciones con su nuevo trabajo Dani Fernández, llamado Entre las dudas y el azar. Es su segundo álbum en solitario y con el que ya está de gira. Ésta lleva un nombre, Plan fatal, un tanto peculiar.

"Ha sido una ironía. Jugaba con ella y de hecho, pues es como que me gusta el nombre. Llamarle así y es por eso que la gente jugara un poco también con eso. Cuando termina el concierto, mucha gente me dice exactamente lo que es capaz de vivir. Pero eso me lo tienen que decir ellos. Para mi lógicamente es cantar", explica el exintegrante de Auryn en el programa Abierto hasta las 2.

En cuanto al disco, Fernández se siente muy orgulloso pero más de todas las personas que lo hicieron posible. "Cuando lo saco, me siento muy orgulloso. Además de ver el trabajo de muchas personas. El título y mi nombre quedan muy bonitos en la portada, pero hay muchísima gente trabajando para que esto se haga realidad. Entonces es verdad que cuando el disco sale, nunca pienso que lo van a escuchar y de hecho no sé si es una forma de ponerme yo una coraza".

Número uno de lanzamiento Desde que Entre las dudas y el azar sale al mercado se posiciona entre los número uno y en algunos conciertos, ha agotado las entradas. Aunque Dani confiesa no mirar los números. "Intento no mirarlos. Y claro, cuando vas viendo que la gente sigue comprando entradas y que la gente te hace número uno. Me hace mucha ilusión pues no sé, es como que yo a mi mismo me pongo como que no sé, como que nadie lo va a escuchar y me dejo sorprender". Además de su puño y letra, el cantante cuenta con la producción de Tato Latorre y Paco Salazar. Fernández tiene mucha admiración por Tato. "Es una persona que me ha dado muchas cosas. Estoy aquí y esto es real gracias a él, porque en el momento más oscuro de mi vida y en el que más inseguro estaba, en el que veía que incluso tambaleaba mi carrera, él cogió mis canciones, creyó en ellas y empezamos a trabajar en un proyecto". 19.46 min Tarde lo que tarde - Incendios y cenizas de Dani Fernández - Escuchar ahora Latorre le ayudó con uno de los grandes temas del disco: "Clima tropical", con el que ha logrado ya un quinto disco de plano y uno de oro. "Es el que más conocía mi personalidad a la hora de componer, a la hora de sacar mi parte más musical y como que quería repetir en este disco con él. "Clima tropical" la ha producido él y yo quería evolucionar también otra parte un poco más íntima y más de experimento, por así decirlo. El ganador de Eurojunior 2006 comenta que siempre había admirado el trabajo y la forma de producir de Salazar. "El ponerme a escribir con Paco fue algo también muy bonito porque nosotros dejamos a un lado los números unos. Empezamos a experimentar por dónde queríamos ir y de ahí surgió toda la segunda parte del disco, que también me siento muy orgullosa de ella porque como que refleja a un Dani que es más difícil de ver o por lo menos hasta ahora".

¿De dónde sale el título? El título del trabajo nace entre los versos de uno de sus canciones llamada "Perdón por no llamar". Justamente en la parte que dice "vuelvo a revolcarme entre las dudas y el azar". El artista se puso junto a Fran, "una de las personas que trabaja con él en este tipo de cosas", a buscar frases que les gustaban y que fuesen un poco por ahí. “No estamos equivocados si os ofrecemos para esta noche en nuestro escenario de @Radio5 a partir de las 21:00 un #PlanFatal. Así ha titulado nuestro invitado de hoy @DaniFdez su gira dentro de la presentación de su segundo disco #EntreLasDudasyElAzar. pic.twitter.com/W9i8cStWGA“ — Abierto hasta las 2 (@Abiertohasta2) April 17, 2022 "Cuando escuchamos este verso nos empezamos a plantear la pregunta del inicio, que parte del trabajo es parte de esfuerzo, que es parte de todo eso que nosotros hacemos porque nos pasa o si es cosa de Dios, del destino... de cosas que nosotros no podemos controlar".