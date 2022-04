RTVE continúa sumando iniciativas solidarias para colaborar con las víctimas de la invasión rusa con el especial Unidos por la paz: Ucrania en el corazón. El programa, presentado por la periodista Elena S. Sánchez y el actor Antonio Garrido, se emitirá en el prime time de La 1, a partir de las 22:10 horas. Será el próximo miércoles 6 de abril. ¿El objetivo? Recaudar fondos para ayudar al pueblo ucraniano.

Pablo Alborán, Luis Fonsi o Jamala

Para ello el especial Unidos por la paz: Ucrania en el corazón contará con grandes actuaciones musicales: Vanesa Martín, Rozalén, Malú, Dvicio, Manuel Carrasco, Manolo García, Pastora Soler, Pablo Alborán, Camela, Álvaro de Luna, Marlon, Dani Fernández, Luis Fonsi, Antonio José, Cepeda, Paula Mattheus, Edurne, Sofia Ellar, Merche, Funambulista y la ucraniana NK, Agoney y Chanel, representante de España en Eurovisión 2022.

También estará Jamala, ganadora ucraniana del festival en el año 2016, que ha tenido que huír de su país junto a sus hijos y dejar a su marido en Kiev para luchar en el frente militar. La cantante interpretará "1944", una canción que rendía homenaje a los tártaros que fueron expulsados de Crimea y que ahora apoya a los ucranianos que están inmersos en la guerra contra Rusia.

02.32 min Hablamos con Jamala, ganadora de Eurovisión 2016, sobre su huida de Ucrania tras la invasión de las tropas rusas

"Cuando escribí esa canción en 2015, por supuesto no pensé que sería tan real hoy en día. La escribí pensando en 1944, pensando en mi bisabuela, sobre la historia de mi familia que tuvo que huir de su tierra", contaba Jamala hace unos día en una entrevista para RTVE Digital. "Es muy triste, ¿por qué la historia se repite? ¿por qué esta lección no está aprendida? ¿Por qué?", lamentaba. Aunque ella esté en territorio seguro, no se siente así. Su misión ahora es que todo el mundo se entere de lo que está pasando en su país.