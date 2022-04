Faltan muy pocas semanas para que se cumplan 20 años de la mítica actuación de Rosa López en Eurovisión. Su canción "Europe's living a celebration" fue todo un éxito en España, pero también en Europa. Aquel 25 de mayo de 2002 más de 12 millones de españoles la vieron lograr un histórico séptimo puesto, una posición que hasta la fecha aún no se ha superado.

Rosa López ha celebrado este aniversario tan especial junto al público eurofán que tanto la quiere en la Barcelona Eurovision Party: "Estoy muy feliz y alegre de poder coincidir con gente que hace muchos años que no veía". La cantante se ha mostrado feliz y honrada de poder hacerlo en Barcelona, su segunda casa: "Estoy muy agradecida como seguidora del festival, como artista y como persona".

La representante española ha sido una de las artistas invitadas a la BCN Eurovision Party, el primer concierto eurovisivo previo a Turín que se ha celebrado este fin de semana en la Ciudad Condal. Sobre el escenario de la Sala Apolo Rosa López ha cantado el medley eurovisivo que ya interpretó en la gala del 60 aniversario de Eurovisión. El popurrí ha estado formado por los éxitos españoles "La, La, La" (1969), "Vivo Cantando" (1969), "Eres tú" (1973), además de su "Europe’s living a celebration".

"Me agarré a la prensa española como un clavo ardiendo"

Rosa López tenía tan solo 21 años cuando participó en la 47ª edición de Eurovisión. La española acababa de ganar Operación Triunfo cuando fue elegida por parte de la audiencia para representar a España en el primer festival celebrado en suelo báltico. "Tengo muchos recuerdos de Tallín. Me acuerdo del apoyo que recibí por parte de los medios de comunicación a los que me agarré como un clavo ardiendo. En un sitio donde no había ningún español, aquello me dio la vida", ha recordado la andaluza al hablar sobre su paso por el concurso.

Son muchos los recuerdos que guarda Rosa de aquel mes de mayo de 2002: La cerveza negra de Estonia, los chipriotas, los conciertos que hacía para ganarse al público eurofán, el frío, los nervios... Pero hay un momento muy especial que no olvidará nunca: "Había tantos españoles en Estonia que tardamos dos horas en cruzar los 100 metros de la Plaza Mayor de Tallín".