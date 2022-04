¿Por qué todo el mundo busca el vestido de Kate Middleton?

Kate Middleton nos tiene acostumbrados a verdaderos lookazos y su gira junto al príncipe Guillermo por el Caribe no iba a ser menos. Los duques de Cambridge ya han estado en Belice y Jamaica y también visitarán Las Bahamas con motivo del Jubileo de Platino de la Reina de Inglaterra, que en febrero cumplió 70 años en el trono. Las temperaturas son más altas en estos países y Kate Middleton ha aprovechado para lucir unos looks muy veraniegos que no han dejado a nadie indiferente. ¿Qué vestidos ha llevado la duquesa de Cambridge en su maleta? Te enseñamos los más destacados.

Azul, rojo y fucsia en Belice Kate Middleton ha derrochado estilo desde el primer momento de esta gira. Su primera parada ha sido Belice y allí ha llevado un espectacular vestido midi de Tory Burch en azul y rojo, un posible guiño a la bandera del país. Se trata de un diseño veraniego de escote cuadrado, volantes y estampado de flores que ha combinado con unos llamativos pendientes también en azul, clutch y sandalias de cuña. La prenda, que costaba 478 dólares en la web (unos 434 euros) en su versión sin mangas, se encuentra agotada. Kate Middleton, con un precioso vestido de Tory Burch GTRES/Paul Edwards/The Sun/PA England Todavía en Belice, la duquesa de Cambridge ha acudido a una fiesta en las ruinas mayas de Cahal Pech, una ocasión para la que ha elegido un vestido de noche en color fucsia de la firma The Vampire's Wife. Para completar el look, se ha puesto unos pendientes de O'Nitaa, bolso blanco y sandalias de Jimmy Choo. Kate Middleton con vestido de The Vampire's Wife GTRES/ Jane Barlow/ PA England