Controvertida, provocadora, subversiva, feminista, enigmática y siempre única. Así era Chiara Fumai (Roma, 1978 – Bari, 2017).

Con tan sólo 39 años decidió quitarse la vida dejando tras de sí una breve pero intensa carrera artística que ha contribuido al desarrollo de los lenguajes de la performance y la estética feminista del siglo XXI. Una compleja producción artística a modo de collage que se sitúa deliberadamente entre la realidad y la ficción.

El programa Metrópolis recorre esta semana la exposición retrospectiva ‘Poems I will never release. 2007-2017’, en La Casa Encendida de Madrid, junto a sus comisarios Milovan Farronato y el colectivo Francesco Urbano Ragazzi. La muestra incluye todos esos personajes que acompañaron a Chiara Fumai en su viaje; partiendo del lugar donde todo comenzó, su casa-estudio, un espacio precario, itinerante y temporal, allí donde el arte era la única razón de ser.

The Coming Insurrection Spell N.22 (2014) tve

El collage como forma de expresión El collage es por definición una suerte de composición de diferentes elementos, imágenes, fragmentos, objetos y materiales de diversa procedencia. Toda la obra de Chiara Fumai se podría describir como un inmenso collage: de personajes, de tiempos, de espacios, de identidades, de emociones y de formatos. Un recurso del que se sirve para construir y deconstruir su propio discurso. La recreación de su estudio en La Casa Encendida nos introduce de alguna manera en ese collage que fue su vida y su obra, al tiempo que nos remite a algunos puntos clave para entender su práctica artística: desde la ropa que ayudó a Fumai a meterse en la piel de mujeres como Zalumma Agra, Annie Jones, Ulrike Meinhof o Eusapia Palladino; hasta los recortes de periódico y libros de filosofía, religión o esoterismo que adornaban su biblioteca e inspiraron muchas de sus obras; o incluso los discos que pinchaba en sus inicios como DJ, y que dieron lugar a la creación del personaje de Nico Fumai, un cantante ficticio de italo-disco basado en la figura de su padre. Chiara Fumai House Museum (2011-2017) tve

Performance Conocida principalmente por sus performances, en las que asumía las personalidades de diferentes mujeres olvidadas o descartadas por la historia oficial como Zalumma Agra o Annie Jones, la obra de Chiara va más allá de una expresión de feminismo radical, subversivo y poco convencional. Con un lenguaje irónico y violento, se apropiaba y reinterpretaba las palabras de otras controvertidas mujeres como la activista Valerie Solanas o la escritora Carla Lonzi, explorando las prácticas de la actividad psíquica, el ilusionismo, los espectáculos freak o la autohipnosis, métodos comúnmente asociados con la contracultura. En palabras de Francesco Urbano Ragazzi, “el suyo es un sistema compuesto de citas impertinentes, expresiones antihistóricas, antiacadémicas y antisociales en las que confluyen épocas y fuentes en una remezcla continua”. Chiara Fumai no era una “artista de la performace, sino una artista performativa”. Sus piezas combinan tiempos, espacios, personajes y discursos aparentemente inconexos, para generar nuevas narrativas y cuestionar así los cánones tradicionales y las instituciones. Free Like The Speech Of A Socialist (2011) tve Esta idea de liberación y enfrentamiento con el sistema, está muy presente en muchas de sus piezas. En The girl with the blanket (2008), una mujer intenta escapar de la cárcel creando una cuerda con pedazos de tela, representando su deseo de liberación del sistema, y de la propia mente, para explorar nuevas formas de conocimiento más allá de los convencionalismos. En Free like a speech of a socialist (2011), se transforma en el ilusionista Harry Houdini que intenta liberarse y liberar a su ayudante, que resulta ser Rosa Luxemburg. En Eimai Prezakias (I’m a junkie) (2007) es la propia Chiara Fumai quien interpreta la canción “Eimai Prezakias” de la cantante Roza Eskenazi, que ensalzaba las ‘virtudes’ de la droga y que el gobierno griego censuró en 1936.

Valerie Solanas y el lenguaje subversivo En junio de 1968, una mujer desconocida hasta la fecha, disparó a Andy Warhol en su oficina de The Factory. Era Valerie Solanas, activista feminista y escritora del ‘Manifesto SCUM’, documento que suponía una crítica a la teoría freudiana de la envidia del pene aplicada en diferentes contextos, y que, gracias a este incidente, se dio a conocer. Este manifiesto es la base de Chiara Fumai reads Valerie Solanas (2013), una acción que remite al primer discurso electoral de Silvio Berlusconi (1994). En ella, Chiara leía el ‘Manifesto SCUM’ delante de una cita de dicho manifesto que hacía referencia a la incapacidad del hombre de ser artista por su inseguridad y limitaciones en la percepción y en la expresión: “A male artist is a contradiction in terms” (un artista masculino es una contradicción en sí mismo). Dogaressa Querini, Zalumma Agra, Dope Head, Annie Jones, Harry Houdini, Eusapia Palladino Read Valerie Solanas (2013) tve Más tarde, esta acción performativa derivó en Dogaressa Elisabetta Querini, Zalumma Agra, Dope Head, Annie Jones, Harry Houdini and Eusapia Palladino read Valerie Solanas (2013), donde todos esos personajes que forman parte del universo creativo de Chiara Fumai, eran ahora los que leían el texto de Valerie Solanas proporcionado una nueva lectura y nuevas capas de significado, y dejando a la artista en un segundo plano.

dOCUMENTA(13), un escenario incómodo Su paso en 2012 por dOCUMENTA(13), bajo el comisariado de Carolyn Christov-Bakargiev, fue clave para el despegue de su carrera artística. Allí presentó The Moral Exhibition House, una pieza inspirada en las teorías hegelianas, las corrientes feministas radicales de los años 70 y la historia moderna del ocultismo y el espiritismo. The Moral Exhibition House (2012) tve En una especie de casa prefabricada, se presentaba un escenario incómodo, desordenado, atravesado por las presencias de dos mujeres enigmáticas. En Shut Up. Actually, Talk (The world will not explode), Chiara actuaba como Zalumma Agra, personaje del circo del siglo XIX, gritando consignas feministas del manifiesto ‘I say I’ escrito en 1977 por Carla Lonzi y el grupo feminista italiano Rivolta Femminile. En The Prodigy of Nature, la protagonista era la famosa mujer barbuda Annie Jones, que leía las cartas de sus admiradores. En ambos casos, la violencia estaba presente en una u otra forma. The Moral Exhibition House (dOCUMENTA(13), Karlsaue Park, Kassel (2012) tve