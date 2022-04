Loles León es una de las invitadas del séptimo programa de ‘Las tres Puertas’, el espacio que presenta María Casado en La1 todos los miércoles en prime time. La actriz se sincera en directo recordando cómo fueron sus comienzos y reflexionando sobre las cosas importantes que le ha dado la vida. A sus 71 años, una edad que la catalana no se preocupa de esconder, asegura que la sexualidad sigue siendo algo muy importante y aboga por normalizar el tema, rompiendo tabúes como siempre ha hecho.

Loles León no tiene pelos en la lengua. De hecho, no los ha tenido nunca y menos ahora que ha sobrepasado la barrera de los 70. La edad para ella no es un tabú. “La primera que habló en televisión sobre la menopausia fui yo, que tengo un premio de la menopausia”, recuerda divertida mientras reivindica que “yo soy pionera de todo”.

Más ilusionada que nunca

Muchos pueden pensar que llegados a los 71 uno pierde la ilusión por las cosas. Loles León rompe con esa creencia: “Me gusta amar, me gusta hacer lo que hago y trabajar con gente joven a la que miro y les digo ‘puede ser que por aquí te irá mejor’. Yo ahora estoy de supporting y tengo sobre todo ilusión porque no hay que perderla. Tengo 71 años y es cuando más ilusionada estoy, más ganas tengo de hacer cosas”.

Todos estos años han servido para que la artista haya aprendido muchas lecciones, entre ellas cómo de importante es una sonrisa: “Las puertas se abren con lo que tú tienes, se abren mucho más fácil con la sonrisa que pegando una patada. La sonrisa puede escalar montañas y puede derribar muchos muros, mucho más que la fuerza y que la impotencia que te crea no poder abrir esa puerta porque quieres estar ahí o necesitas estar ahí. Siempre hay algo que al reír, al sonreír piensas ‘voy a disfrutar este momento gozando de mi propio bienestar’.

En cuanto a los reveses de la vida, Loles afirma rotunda que “los tortazos de los amigos duelen más que los de los novios. Siempre hay que pensar que aunque haya habido esos trastazos, a mí la persona que me haya destrozado por lo que sea, aparece y me abraza, porque llenó mi corazón en esos momentos de mi vida y mi corazón… le cuesta mucho vaciar el piso, siempre lo tengo lleno de muebles. El orgullo no te lleva a nada, la revancha no te lleva a nada. ¿Qué te aporta? Nada, sufrimiento, y te retrasa en lo que quieras tú emprender o hacer y vas a carecer de lo más importante, de lo que tenías. Hay que saber tener templanza, esperar y luego recoger velas”.