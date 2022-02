Quedan muy pocas horas para que dé comienzo la 36º edición de los Premios Goya, que podrán seguirse en directo a través de La1 y de RTVE Play. El Palau de les Arts está a punto de convertirse en el lugar del reencuentro y regreso a la alfombra roja en toda su plenitud de las grandes estrellas de nuestro cine. Pasamos las horas previas con una de nuestras grandes actrices y una de las favoritas de la noche: Aitana Sánchez Gijón.

Es la primera vez que está nominada al Goya como mejor actriz de reparto por su papel en Madres Paralelas de Pedro Almodóvar, y se siente como una niña con zapatos nuevos: “Es toda una sorpresa, estoy como loca. Es uno de esos personajes que crea Pedro y que son iconos como los que hacía la gran Chus Lampreave, Rosi de Palma… y que te acuerdas de las frases, de momentos…”

Elegante y sofisticada pero también tierna y natural. Es la imagen de Teresa, el personaje que le ha fascinado interpretar y que Pedro Almodóvar creó especialmente para ella. Su cambio de imagen y su estilismo han sido cuidados al detalle… y esta noche no iba a ser menos: “Hemos hecho una elección divina… que no se puede decir, ¡No! Luego ya veremos si me lo dan y si me acuerdo de decir todo lo que quiero decir”. Afirma con los inavitables nervios que ni siquiera su veteranía es capaz de calmarlos.

Su vuelta al cine ha sido por la puerta grande de la mano de Pedro Almodóvar con una película que no para de cosechar éxitos @antoniorubial.photo

Su vuelta al cine ha sido por la puerta grande de la mano del director manchego con una película que no para de cosechar éxitos y de regalar momentos únicos a todo su elenco. Esta noche opta a ocho premios Goya: mejor dirección, película, dirección artística, sonido y fotografía. Además, Penélope Cruz está nominada a mejor actriz, y Aitana compite junto a su compañera Milena Smit a mejor actriz secundaria. Además de gran recorrido internacional avalado por los premios que otorgan los jurados de los festivales más importantes del mundo del cine

Para Aitana, a pesar de su larga trayectoria profesional, este personaje tiene algo especial: “Me ha resultado fascinante interpretar a una actriz tan teatrera, pero al mismo tiempo que proviene de un mundo tan distinto al mío y al de mis compañeras. Tiene mucha clase, un estilo que hay que ensayar y que va con una blusa de seda maravillosa y su mejor abrigo y que no se pone nunca un chándal que es lo que hago yo”, nos comenta entre risas de ilusión y nervios ante la gran noche del cine español.

La alfombra roja de esta noche promete ser especial por la emoción de volver a llenarse de estrellas luciendo sus mejores galas. Es uno de los eventos más esperados del año y el mejor escaparate de moda española e internacional. Aitana sin ninguna duda será una de las más aclamadas. Siempre derrocha elegancia en cada una de sus apariciones como acaba de demostrar en los Premios Feroz, donde nos sorprendió con el mejor vestido de la noche. Pese a ello, ella sólo quiere seguir disfrutando su sueño: “Mi deseo es seguir con mi profesión hasta que tenga ilusión y pasión por lo que hago. Sólo pido eso”.