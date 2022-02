'Las tres Puertas' recibe a Gloria Trevi, una de las artistas latinas más destacadas a nivel global. Su carrera como cantante, modelo y actriz le han valido infinidad de reconocimientos basados en el éxito de sus proyectos aunque, en su vida personal, la suerte le haya dado más de un golpe. La muerte de su hija recién nacida o su paso por la cárcel, acusada de un delito del que luego fue exculpada, hicieron mella en la mexicana, quien ha sabido sobreponerse a los obstáculos que se han interpuesto en su camino y salir airosa.

Y es que la carrera de Gloria Trevi, contrariamente a lo que muchos pudieron pensar en su momento, no se hundió tras su paso por prisión. Al contrario, la estrella logró resurgir como el ave fénix y lanzar nuevo material musical, realizar cinco giras mundiales y hacerse con el trono de la artista mexicana “más taquillera” del siglo XXI, tal y como dictaminó la revista Pollstar. Trevi visita 'Las tres Puertas' para hablar de su trayectoria en el sector del entretenimiento. Sus palabras en 'Las tres Puertas' lo corroboran: “Yo hice realidad mis sueños, canté, el publico me acepto, me escuchó, hice música, canciones y ahora tengo hijos".

“Gloria Trevi es muy consciente de lo feliz que es y así nos lo ha contado en #LasTresPuertas2



⭕ https://t.co/fDEwRci48i pic.twitter.com/Xf3bhBWT8k“ — La 1 (@La1_tve) February 9, 2022

Más de cuatro años en prisión y fortaleza por seguir adelante Nacida en Monterrey el 15 de febrero de 1968, Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz se trasladó a Ciudad de México para convertirse en una estrella. En su vida se cruzó el productor Sergio Andrade, quien estuvo tras la producción de sus primeros discos en los años 90, unos trabajos que vendieron más de 5 millones de copias en total. También protagonizó algunas películas, entre ellas ‘Pelo suelto’, en 1991, que da título a una de sus canciones más emblemáticas. Gloria Trevi y Sergio Andrade afianzaron su relación no solo a nivel profesional sino también personal. La pareja se casó y fueron padres de una niña en octubre de 1999. La felicidad les duraría poco ya que la bebé falleció de forma repentina un mes después. A finales de la década de los 90 y tras haber estado presentando un programa de televisión, Gloria Trevi se alejó de los medios y, poco después, recibió una denuncia por lo penal en la que se la acusaba a ella y a Sergio Andrade,de haber reclutado a mujeres jóvenes para que fuesen abusadas sexualmente por el productor. La realidad es que él la maltrataba a ella y aquella relación la arrastró a lo más oscuro. "Tenía miedo de lastimar a la persona que me lastimaba, como suele suceder cuando estás en una relación así", admite. La pareja fue detenida en Río de Janeiro en el año 2000 y ambos acabaron entre rejas. Gloria Trevi siempre defendió su inocencia y, de hecho, fue exculpada y liberada poco más de cuatro años después. Gloria Trevi es una luchadora que hace lo que sea para seguir adelante. “La vida no son las veces que te caes sino las veces que te levantas y cómo te levantas, eso es lo que hace al ser humano. Lo que haces cuando te rompen el corazón. Yo hago una canción. Y cuando me aman con locura, hago otra canción”, explica la artista en sus primeras declaraciones en 'Las tres Puertas'. “Gloria Trevi: "No son las veces que te caes, sino las veces que te levantas y cómo te levantas". #LasTresPuertas2



⭕ https://t.co/fDEwRci48i pic.twitter.com/1MuJJXpCRa“ — La 1 (@La1_tve) February 9, 2022