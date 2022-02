Así ha sido el final de la serie: Julia y Carmen se encuentran

¿Has visto ya el último episodio de la serie Dos Vidas? Si todavía no lo has hecho y no puedes aguantar ni un segundo más tenemos para ti los mejores momentos de este emotivo capítulo donde las emociones invaden todas y cada una de las secuencias. ¡Vamos allá!

La huida de Carmen es inminente Que manera de empezar el episodio con los nervios de punta al presenciar como Carmen ha arrebatado la vida de Víctor por accidente con tal de intentar frenar sus intenciones de asesinar a Patricia. Y es que Víctor, al enterarse de que el arma de su padre ha estado en manos de la amante de Francisco no ha dudado ni un segundo en tomarse la justicia por su mano. Pero como siempre ocurre en esta serie, los buenos se llevan la peor parte al ser acusada por Patricia de asesina ante todo Río Muni. ¿Qué tendrá esta serie preparado para ella? Estamos hartos de ver que siempre se salga con la suya. 01.57 min carmen huye de la plaza tras disparar a víctor

Cloe y Dani entierran el hacha Tras casi un año de peleas y mal entendidos hemos podido presenciar cómo esta pareja de amigos por fin ha hecho las paces de la manera más bonita posible. Y es que Este último año les ha dado tiempo de madurar, no tanto por las buenos, si no por las malas. Han pasado innumerables problemas que han tenido que lidiar cada uno a su manera, solos, ya que el mayor apoyo que tenían en un principio el uno para el otro ha estado ausente. Pero creo que todos podemos afirmar con seguridad de que ha sido un camino enriquecedor y que nos hemos llevado más de una sorpresa y alguna que otra enseñanza a nuestras casas de esta peculiar pareja de amigos. 01.59 min Dani pide disculpas a Cloe

Un “no” inesperado por casi todos Lo que se planteaba como una boda de ensueño no ha tardado mucho tiempo en teñirse de negro al presenciar como Leo, tras sus miles de idas y venidas nerviosas, ha respondido a los votos nupciales con un rotundo no. Este, tras dejar muy claro que Julia ha sido una pareja de ensueño, ha revelado que las heridas que su anterior relación le produjeron todavía no están cerradas y que no va a ser capaz de hacer feliz a Julia. Promesa con la que empezaron a salir y con la que se despiden probablemente para siempre. 02.58 min leo dice que no ante julia

La traición más ruin de la serie Para coronar al personaje de Patricia hemos podido presenciar una de las traiciones más repugnantes que hemos podido ver durante esta serie. Y es que Patricia no ha dudado un segundo en elaborar una retorcida historia donde Carmen es merecedora de las mayores penas judiciales. Y no solo eso, si no que ha escogido contárselo a Ventura, prendiendo la mecha de su ira y ofreciéndole en bandeja el paradero de la joven Villanueva para quitársela de encima de una vez por todas. Menos mal que ha dejado la guardia baja y que su propio hijo haya presenciado tal lamentable acción. 01.58 min Patricia vende a Carmen a Ventura

El final de Patricia Qué contenta hemos visto a Patricia disfrutando de su gran jugada maestra. Cómo ha recuperado de un plumazo toda la confianza que tenía y que poco le ha durado. Todo gracias a Ángel, el cual, dándole una última oportunidad de redención para confesar sus crímenes ha entregado, junto con Francisco, a Patricia a la guardia colonial. Qué momento más duro para un hijo tener que mandar a prisión a su propia madre. Este es el final que Patricia se merece, el pagar por sus crímenes y hacerlo sola, sin las dos únicas personas que la han amado. 01.57 min francisco y ángel entregan a Patricia a las autoridades

El último encuentro No podemos dejar de lado el final de la serie. Una última secuencia donde nos han regalado el momento más deseado de la serie. Julia, tras tirar al suelo alguno de los diarios de su abuela, ha conseguido visualizar a Carmen como en uno de sus sueños. Cuánto amor hemos visto en las palabras de Carmen hacia Julia y que tierna esa despedida tan dolorosa, sabiendo a la perfección que ese ciclo va a terminar y que el cometido de Carmencita está ya terminado. Hacer entender de una vez por todas que debe abrir su corazón al amor de su vida Tirso. Os dejamos aquí la secuencia para que disfrutéis como hemos hecho nosotros viendo este episodio final. 05.47 min final de la serie donde se encuentran carmen y julia en sus salón