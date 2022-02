Un cadáver sin pies en el nuevo thriller de Susana Martín Gijón

En medio del césped impoluto, brillante, verdísimo, ese césped que solo se ve en los campos de golf, hay un cuerpo. Es una mujer. Se ha desangrado. Al acercarse, la policía ve por qué: le han cercenado los pies. Así arranca Planeta, el nuevo noir de Susana Martín Gijón con la inspectora Camino Vargas como protagonista.

Incómoda, trepidante, perversa, comprometida… son algunos de los adjetivos que los críticos han empleado para hablar de la literatura de Martín Gijón, que crea novelas policíacas ágiles y con una importante carga de denuncia social. Esta escritora sevillana se licenció en Derecho y escogió la especialidad de Relaciones Internacionales. Escribía ya desde adolescente. Su abuela y su madre, grandes aficionadas al género negro, le inculcaron la pasión por ese tipo de relato intrigante. Pronto llegarían Más que cuerpos (2013), Desde la eternidad (2014), Náufragos (2015), el fructífero 2016 en el que publicó Vino y pólvora, Pensión Salamanca y Destino Gijón. En 2017 vendría Expediente Medellín, y ya en 2020 Progenie, Especie y Planeta.

En las tramas de sus novelas se involucra siempre la actualidad: la explotación sexual, la violencia de género, el exilio, la industria farmacéutica, el cambio climático.

La novela negra española tiene tanta tradición como tirón entre los lectores. En los orígenes del género es inevitable mencionar al detective Plinio de Francisco García Pavón, a Emilio Lacruz, Francisco González Ledesma o al Carvalho de Vázquez Montalbán. También a Andreu Martín, Lorenzo Silva, Alicia Giménez Bartlett o Carlos Zanón.

Y como nos apetecía saber qué leen los espectadores, preguntamos en nuestras redes sociales (que suman más de 125.000 seguidores) cuáles eran sus autores noir favoritos. Los nombres más coreados fueron, además de los recién mencionados, Alexis Ravelo, Dolores Redondo, Domingo Villar, Pérez Merinero, Juan Madrid, Paco Gómez Escribano, Félix García Hernán, Pedro Feijoo, Carlos Augusto Casas…

«Más que pensar primero en la trama», explica Martín Gijón, «la pregunta que me hago es: ¿qué me preocupa ahora mismo? ¿Sobre qué quiero aprender? Y me respondí: el maltrato al planeta, lo mal que actuamos con el entorno y las especies. De ahí salió el asesino apodado El Animalista». En las novelas de esta autora las mujeres siempre mandan y ostentan cargos con mucho poder. «Sí. Fuerzo al lector a colocarse en esa mirada, en ese escenario inusual. Le obligo a la reflexión.»