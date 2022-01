Adeu a les restriccions en reunions, aforaments i al certificat covid

L'estabilització dels indicadors pandèmics de la sisena onada ha fet que el Govern de la Generalitat hagi decidit aixecar les restriccions que es van imposar abans de Nadal i que es van allargar dues setmanes més per tal d'evitar un creixement molt més alt de contagis i el col·lapse dels serveis sanitaris.

“�� DADES #COVID19 | Els contagis de la sisena onada comencen a moderar-se. El risc de rebrot continua baixant, però la pressió als hospitals no cedeix. �� Els CAP han atès 52.820 visites aquest dijous | @RTVECatalunya ➕ Notícies a https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/A4tHJU35CF “

Des d'aquest divendres, ja no s'apliquen les restriccions d'horaris, d'aforament a bars i restaurants. Tampoc és necessari el certificat COVID per accedir als interiors de la restauració, ni a residències ni gimnasos. Les úniques mesures encara vigents són el tancament de l'oci nocturn i l'ús obligatori de la mascareta.

“La majoria de restriccions per contenir la pandèmia a Catalunya han desaparegut des d'aquesta passada mitjanit | @RTVECatalunya @cafedidees_rtve @SergiMolera ➕ Notícies a https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/PZcHMldLns “

En qualsevol cas, ha afegit que d'obrir-se en aquest moment tampoc s'hauria de mantenir l'ús del certificat COVID per accedir a les discoteques : "Si acabem decidint que aquesta capa de seguretat amb la variant òmicron ja no ho és tant, no ho serà ni per a l'oci nocturn, ni la restauració ni els gimnasos".

Accés sense certificat

Bars, restaurants i gimnasos agafen una glopada d'aire fresc per poder tornar a la seva activitat. A partir d'aquest divendres, per entrar a l'interior d'aquests locals ja no demanaran el certificat COVID que va entrar en vigor el 3 de desembre a Catalunya.

Tampoc hi ha limitacions a l'hostaleria i a la restauració, que estaven reduïts a un màxim d'un 50% a l'interior. El límit de 10 persones en una taula es converteix en una recomanació, igual que la distància entre les taules han de mantenir els 1,5 metres de distància.

Tampoc hi haurà límit al nombre de persones que es poden reunir per evitar les aglomeracions, que fins ara eren 10 persones. A la cultura i als comerços tampoc hauran de reduir el seu aforament interior al 70%, com tampoc hauran de seguir la norma les cerimònies religioses i civils, sales de joc i parc d'atraccions.