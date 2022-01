Últim dia en vigència del certificat COVID

L'ús del certificat covid deixarà de ser obligatori a partir d'aquest divendres. El Govern ha decidit finalment, després d'avaluar l'informe del comitè científic assessor, retirar-ne la vigència per als locals i establiments establerts fins ara. La resolució s'ha publicat al DOGC perquè entri en vigor la mitjanit de dijous a divendres.

Segons el grup d'experts, la variant òmicron ha demostrat tenir escapament immunitari i disminuir la prevenció de la infecció, en comparació amb la variant Delta. D'aquesta manera, segons s'argumenta en el document del Comitè, una part important de la població torna a ser susceptible d'infectar-se amb el virus, independentment del seu estat vacunal o d'haver passat la malaltia. Per tant, deixa de ser efectiva l'obligació del certificat com a mesura de seguretat en els interiors dels establiments.

Certificat insuficient

Per al Comitè d'Assessors de la covid-19, el motiu principal per deixar de demanar el certificat COVID és que ha quedat "obsolet". L'investigador i membre d'aquest comitè que assessora la Generalitat sobre les mesures que cal prendre durant aquesta pandèmica, Salvador Macip, així ho considera: "En el format actual el passaport COVID té unes mancances, perquè es va pensar per a una situació de fa uns mesos que és molt diferent ara".

Fa quatre mesos, quan es va començar a demanar amb la reobertura de l'oci nocturn, servia quan les persones que presentaven el certificat tenien poques possibilitats de transmetre i contagiar-se de la covid-19. Ara per ara, l'òmicron ha demostrat que tant els vacunats com els que ja havien passat la malaltia també s'infecten, i segons els experts, perd el seu sentit.

En una entervista al 'Cafè d'idees', l'epidemiòloga i membre del Comitè Assessor, Sílvia de Sanjose Llongueras, considera que "aquest certificat no aportava més aspectes positius per a controlar la infectivitat d'aquesta infecció".

Molts restauradors veuen bé la retirada del certificat covid-19 perquè els dona una glopada d'aire per poder seguir amb la seva activitat.

De totes maneres, el certificat COVID encara continua vigent per viatjar com és el cas de diferents comunitats autònomes, però també a l'estranger. De la resta de l'estat el document és necessari a Andalusia, Aragó, Astúries Canàries, Balears, Comunitat Valenciana, Múrcia, Navarra, País Basc, La Rioja, Melilla i Ceuta. Cantàbria ja l'ha eliminat.

També és obligatori per viatjar a la Unió Europea. Precisament, aquest dimarts els 27 països europeus van aprovar una revisió de les restriccions de viatge per a adaptar-les a la situació sanitària del viatger i no al risc de coronavirus en la zona des de la qual viatge.

La modificació aprovada suposa que els titulars d'un certificat COVID podran viatjar des de qualsevol lloc de la UE sigui com sigui el seu país de procedència. No obstant això, una desena de governs europeus incompleixen ja les recomanacions consensuades i imposen ja restriccions addicionals. Tot i això, una dotzena de països demanen tests addicionals.