El certificat covid podria tenir les hores comptades

L'ús del certificat covid podria tenir les hores comptades. Aquest dimecres a la tarda el comitè científic assessor s'ha de pronunciar sobre el seu parer sobre la continuïtat de la seva vigència o no com fins ara. Des de Salut Pública de la Generalitat, estan a l'espera de rebre l'informe per poder decidir finalment, quina decisió prenen.

"La secretària de l'Agència de Salut Pública, Carmen Cabezas, sobre la vigència de l'ús del certificat COVID: "Estem esperant el resultat d'aquest informe del comitè científic assessor"



— RTVE Notícies

Segons els que resolgui aquest grup d'experts, la Generalitat urgeix que es lliuri l'informe sobre si cal seguir utilitzant-lo perquè aquest dimecres acaba el límit per demanar la pròrroga a la justícia, ja que afecta drets fonamentals. La Dra. Carmen Cabezas, ha admès: "Caldria córrer molt, molt, molt perquè ha d'entrar avui al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya". Tot i això, l'informe del comitè científic assessor no és vinculant, per tant, la Generalitat no ha de seguir la seva resolució.

El gremi demana eliminar-lo Per una altra banda, el Gremi de Restauració de Barcelona ha demanat al Govern la supressió del certificat covid per entrar a bars i restaurants, després de gairebé dos mesos que entrés en vigor. "Si bé la seva introducció va generar un repunt en la vacunació, mantenir-lo com a requisit d'accés no està justificat", ha defensat aquest dimarts el director de l'associació, Roger Pallarols.

Inici d'una desacceleració La situació epidemiològica amb una variant òmicron ja dominant mostra una estabilització d'alguns dels indicadors pandèmics. És el cas de les visites als Centres d'Atenció Primària (CAP). En les darreres hores, més de 65.000 persones amb covid hi han demanat assistència, mentre que fa una setmana n'eren més de 81.000. Una tendència a la baixa que s'ha pogut veure en els darrers cinc dies. Un altre indicador important és que hi ha menys contagis que la setmana anterior i cauen els ingressats crítics a l'UCI per sota dels 500 ingressats. “DADES #COVID19 | Els contagis segueixen a l'alça, però descendeixen les persones ingressades en estat crític per sota de les 500.



El risc de rebrot puja, però la velocitat de propagació disminueix



➕ Notícies a https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/Fb2u2KpmXd“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) January 26, 2022 En canvi, hi ha 24 ingressats més (2.862). El risc de rebrot s'enfila 78 punts (6.741), i l'Rt baixa a 1,14. En les darreres hores s'han notificat 40 morts i la xifra total és de 25.459 defuncions des de l'inici.