El toc de queda s'aixeca, però el tancament de l'oci nocturn es manté. El director del Gremi de Restauració de Barcelona ha carregat contra el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, per l'absència de diàleg entorn del manteniment de la resta de restriccions. Roger Pallarols considera que "s'ha instal·lat en una espècie de búnquer" i ha lamentat que encara no el coneixen personalment.

En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, manté que les restriccions no són una eina eficient pel control de la pandèmia i les veu com un "castic" a l'economia. "No es demostra empíricament que serveixi per controlar les dades sanitàries", ha afegit. I ha defensat la "recepta" del certificat covid, que "ha servit d'empenta per la vacunació".

Pallarols: "Podríem dir que no el coneixem" Pallarols ha afirmat que Argimon “s’ha instal·lat en un búnquer on no és penetrable a qüestions externes” i ha considerat que part de les funcions que ha de desenvolupar el conseller és donar explicacions sobre les mesures adoptades. "Podríem dir que no el coneixem", ha assegurat. Segons explica, “hauria estat desitjable que ell hagués tingut la iniciativa de seure amb els sectors afectats”, com la restauració, l’oci nocturn, i els gimnasos, entre d’altres.