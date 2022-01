Les patronals de l'oci nocturn demanaran en la reunió de la Generalitat prevista demà a la tarda reobrir els locals a tot tardar el 15 de febrer, abans del Mobile World Congress. FECALON i FECASARM defensen que sense toc de queda "no té cap sentit" que l'activitat nocturna segueixi tancada i demanen reobrir com a mínim abans del certamen tecnològic per poder-se preparar.

FECASARM tornarà a exigir la flexibilització de les mesures en una reunió on es preveu que les restriccions encara vigents per la covid es mantinguin. Això sí, demà començarà el termini per demanar els ajuts aprovats pel Govern dirigits a empresaris de l'oci nocturn.

Obrir abans del Mobile World Congress Els representants de l'oci nocturn demanen obrir els locals perquè "els joves no es queden a casa, hi ha botellades, s'organitzen festes privades o es viatja a altres comunitats, com Madrid, on els locals sí que estan oberts", ha afirmat el secretari general de FECALON, Fernando Martínez. A més, demanen obrir abans del començament del Mobile World Congress, que se celebrarà del 28 de febrer al 3 de març. El sector ha fixat com a data el 15 de febrer i per tenir temps per preparar-se de cara al certamen. A més, durant febrer també hi haurà la celebració del Carnestoltes. Martínez ha assegurat que “cal que la resposta de l'administració es doni amb l'antelació” perquè els establiments es puguin preparar rescatant els treballadors en ERTO, contractant artistes, fent programacions musicals i tramitant comandes als proveïdors.

Argimon, en contra de la flexibilització El director del Gremi de Restauració de Barcelona, Roger Pallarols, va carregar contra Argimon per l'absència de diàleg quan se li ha demanat flexibilitzar les restriccions entorn de l'oci nocturn. Per a Pallarols, el conseller de Salut "s'ha instal·lat en una espècie de búnquer". Els restauradors carreguen contra Argimon per la "falta de diàleg" El director manté que les restriccions no són una eina eficient pel control de la pandèmia i les veu com un "castic" a l'economia. "No es demostra empíricament que serveixi per controlar les dades sanitàries", afegeix.

Ajudes de 20 milions d’euros Per a alleujar els efectes econòmics de les restriccions a l’oci nocturn, la Generalitat ha aprovat una nova línia d'ajuts. Estan adreçats a autònoms, microempreses i pimes dedicades a l'oci nocturn i seran d'entre 15.000 euros i fins a 120.000 euros. “�� El Govern obre aquest dimarts ajudes de 20 milions d'euros per a l'oci nocturn.



➕ Info a https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/RMMTzYxAuI“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) January 24, 2022 Es podran demanar a partir de dimarts 25 de gener a les 9:00 h, a través de Canal Empresa. El termini finalitzarà el 4 de febrer a les 14:00 h. La FECARSARM ha fet una crida als negocis de l'oci nocturn perquè demanin el nou ajut de manera urgent, tenint en compte que "l'atorgament serà per ordre cronològic de presentació de la sol·licitud fins a l'exhauriment de la dotació pressupostària", que és de 20 milions d’euros.