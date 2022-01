Jaume Collboni ha reconegut certa sorpresa pel rebombori amb el Mobile World Congress 2022, després de l'anunci de l'absència de Sony, però ha assegurat a una entrevista al Cafè d'Idees de Gemma Nierga que estan "molt tranquils" de cara a la seva celebració. El primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona ha destacat que l'edició d'enguany "serà la de la represa" i que es multiplicaran per tres els assistents físics respecte de l'any passat.

Sony va anunciar que no participaria de forma presencial a l'edició 2022 del Mobile World Congress a conseqüència de la pandèmia. Una decisió que ha provocat preocupació pel possible degoteig de baixes de la resta de les empreses al certamen, com ja va passar a l'edició passada. Està previst que se celebri del 28 de febrer al 3 de març.

Expectativa positiva pel MWC Malgrat aquest clima d'incertesa, Collboni ha transmès tranquil·litat i ha explicat que "l'empresa organitzadora ha assegurat que tenim confirmats 1.500 expositors de 150 països". De fet, la seva expectativa és positiva i creu que aquesta edició "ajudarà a enviar un missatge de normalitat". "Barcelona és una ciutat segura per fer venir i fer esdeveniments", ha afirmat.



Collboni confirma 10.000 reserves hoteleres El primer tinent d'alcalde de Barcelona ha insistit que l'edició del Mobile World Congress "se celebrarà" i ha afirmat que ja hi ha 10.000 reserves en hotels per a aquestes dates. 00.58 min Les dades conviden a l'esperança per aquesta edició del MWC | Àlex Cabrera El nombre d'habitacions reservades en hotels va ser de 1.000 en 2021, per la qual cosa la xifra ja s'ha multiplicat per deu. "Anem cap endavant amb l'edició, que ha de ser la de la recuperació i la volta a la normalitat", ha conclòs. I ha reclamat la cooperació de totes les administracions implicades. Encara que ha augurat que no s'aconseguiran les xifres registrades en l'edició de 2019, ha agraït "el compromís" del conseller delegat de la GSMA, John Hoffman, amb la ciutat de Barcelona.