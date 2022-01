Sony, primera gran baixa del Mobile World Congress 2022

Sony no participarà de forma presencial en edició d'aquest any del Mobile World Congress a conseqüència de la pandèmia. Han decidit que no tindran estand a la fira mundial de mòbils i encara no saben si hi formaran part de forma virtual. Per ara, és la primera gran baixa per a aquesta edició del Mobile World Congress, que de moment se celebrarà tal com estava previst entre el 28 de febrer i el 3 de març.

Tercera edició consecutiva Sony ja va cancel·lar la seva presència en les dues edicions anteriors per la pandèmia i també va ser de les primeres grans marques en anunciar-ho. El març passat, Sony va anunciar que no acudiria a l'edició del Mobile World Congress del 2021, que excepcionalment es va celebrar entre el 28 de juny i l'1 de juliol després que la fira suspengués primer l'edició del 2020. Finalment, el certamen es va celebrar l'estiu passat en una versió molt més reduïda i marcada per les absències i les mesures per prevenir els contagis.

Presència virtual? Sony no ha precisat si participarà en el saló virtualment, però com en edicions anteriors, fonts de la companyia han apuntat que es farà arribar la informació sobre les seves novetats de la forma més àmplia possible. "Sony Corporation es comunicarà de forma que pugui informar de les seves emocionants novetats en productes a una audiència més àmplia", ha assenyalat un breu comunicat de la multinacional. Precisament, aquesta setmana, el conseller delegat de la GSMA, John Hoffman, va reafirmar la voluntat que la fira mundial del mòbil se celebrés al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona entre el 28 de febrer i el 3 de març, tal com està previst. I que només consideraria un canvi de plans si així ho determinaven les autoritats sanitàries. Segons Hoffman, s'hi esperen més de més de 1.500 expositors i assistents provinents de més de 150 països.