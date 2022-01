La Generalitat estudia si convé relaxar restriccions

La Generalitat ha de decidir aquest dilluns què fa amb les restriccions que encara estan vigents a Catalunya per contenir la sisena onada del coronavirus. Un cop retirat el toc de queda el Govern estudiarà si pot relaxar, encara que sigui en part, algunes altres mesures com la limitació de les reunions a 10 persones, el tancament de l'oci nocturn i les restriccions en els aforaments a l'interior de la restauració, el comerç, les instal·lacions esportives i la cultura.

L'executiu català va anunciar fa uns dies que totes les mesures estan en constant revisió per adaptar-les a l'evolució de la pandèmia i per això ha decidit escurçar de 15 dies a una setmana el període en què s'avalua la necessitat de mantenir o alleugerir les restriccions.

"La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, anuncia que el període de revisió de les restriccions es mantindrà durant una setmana, en lloc de 15 dies com fins ara





Fonts del Govern asseguren que les decisions es prendran a partir dels informes que elabora el Comitè Científic Assessor, que presideix la doctora Magda Campins. La cap del servei de medicina preventiva i epidemiologia de la Vall d'Hebron, deia fa uns dies que "les mesures no es poden relaxar fins que es vegi que hi ha davallada dels casos" i la tensió als hospitals no representa un risc.

Magda Campins creu que les mesures no es poden relaxar fins que es vegi que hi ha una davallada dels casos i de la tensió als hospitals

La sisena onada encara no cedeix El Departament de Salut ha declarat durant el cap de setmana gairebé 60.000 nous contagis de covid-19, i la incidència acumulada de l'última setmana ha superat per primera vegada els 3.000 casos per cada 100.000 habitants. La persistència de casos positius no permet encara confirmar l'arribada del pic però la bona notícia és que malgrat que les infeccions segueixen a un ritme molt elevat, aquesta alta incidència no està comportant un augment proporcional d'ingressos hospitalaris. S'aprecia en el següent gràfic que compara la situació actual pel que fa a casos, visites a primària, ingressos i defuncions, en relació al màxim assolit en el decurs de tota la pandèmia. En aquest sentit, mentre que les infeccions i la saturació als CAP és evident, la xifra d'hospitalitzats no ha arribat encara al màxim de pacients ingressats que es va registrar l'hivern passat. El més positiu de tot és que tant la xifra de defuncions com la de malalts crítics està molt per sota de la que vam viure en el pitjor moment de la pandèmia, el març de 2020. Si centrem la mirada en el període que va de desembre de l'any passat fins ara, també es pot apreciar com aleshores els registres eren pitjors que els actuals, amb l'única excepció de les visites a l'atenció primària, que des de la vigília del dia de Nadal ja han superat els màxims de la tercera onada, i els casos diagnosticats que són ara fins a set vegades superiors.

Contagis disparats també a les aules A banda de la saturació als CAP, si hi ha un element que està caracteritzant aquesta sisena onada és l'alt grau de transmissibilitat de la variant òmicron. I això està provocant una gran quantitat de baixes laborals i una alta incidència a les escoles. De fet, ja fa molts dies que les quatre franges d'edat de la població que més casos positius acumulen són les dels alumnes (fins als 20 anys) i les dels seus pares (de 30 a 50 anys). Crida l'atenció la inflexió que des de principis de gener ha experimentat la corba d'incidència de la franja dels infants més petits (0 a 9 anys), que s'ha més que triplicat. A les franges de més edat, la part positiva és la de les persones d'entre 50 a 59 anys perquè la incidència ja fa dies que baixa, mentre que preocupa l'increment a la franja de més grans de 90 anys perquè no oblidem que tot i estar vacunats són les persones més vulnerables. El Departament d'Educació ha declarat 6.556 positius més acumulats aquest curs i el total arriba als 268.160. D'aquests, 231.041 són d'alumnes, 5.856 més que divendres; 37.007 de docents i personal d'administració i serveis (+697) i 112 de personal extern (+3). En paral·lel, es registren 208 grups escolars confinats d'uns 72.000 totals, cap més que en el darrer balanç, i 129.852 persones en quarantena (-1.792). Els centres tancats completament són cinc, dos menys que en el balanç anterior. El sistema escolar tanca la segona setmana lectiva de l'any amb 5 centres i 130.000 persones confinades. Des de la tornada de les festes de Nadal s'han notificat 82.200 casos de COVID relacionats amb l'àmbit educatiu







Els cinc centres tancats són la llar d'infants La Mainada, de Menàrguens (Noguera), la llar d'infants privada Pam i Pipa de Santpedor (Bages), la llar d'infants Estel d'Olost (Osona), la llar d'infants La Falguereta a Fogars de la Selva (Selva) i la llar d'infants privada Mafalda de Reus (Baix Camp).