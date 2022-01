Per primera vegada Salut posa data a un canvi de la gestió sanitària de la pandèmia. A partir de l’abril, per exemple, es podrien posar fi als testos i als aïllaments. I també es deixaria de fer recompte dels casos un per un com fins ara.

Si els símptomes són lleus: En una entrevista a RAC1, el conseller de Salut Josep Maria Argimon, ha exposat que, si els símptomes són lleus, no caldria anar als centres sanitaris a fer-se una prova diagnòstica i, fins i tot, tampoc s'haurien de fer les quarantenes estrictes actuals en la gestió de casos i contactes. El conseller ha indicat que, en l'últim mes, s'han contagiat unes 800.000 persones a Catalunya, la gran majoria de manera lleu. De cada 1.000 persones contagiades, 0,6 ingressa a l'UCI; fa dos mesos, gairebé 4 -ara la variant és òmicron i han augmentat les cobertures vacunals-. Si les dades de la pandèmia es mantenen i la malaltia contínua es podria fer el seguiment com una malaltia respiratòria. L'augment de positius a les aules provoca llargues cues a les farmàcies

En què consisteix el sistema de vigilància reforçada? Segons ha explicat a RAC1 el conseller, la idea a partir de la primavera és basar la gestió de la covid-19 en un sistema de vigilància reforçada, que consistirà a recollir mostres en diferents punts que abastin entre 300.000 i 500.000 persones per estimar la incidència del virus. Aquesta és la previsió d'Argimon, que també ha advertit de les "giragonses" que ha donat el virus al llarg de la pandèmia. A més, el conseller ha fet notar que implementar aquest canvi en la gestió i que les persones l'assumeixin no serà immediat. Sanitat aprova la tercera dosi per a tota la població de més de 18 anys