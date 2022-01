Els pacients covid amb dany cardíac tenen pitjor pronòstic

Un 12% dels pacients ingressats per COVID-19 que, a la vegada, pateixen dany cardíac, necessiten tornar a ser ingressats o moren en el primer any després de superar la malaltia. Això només passa en l’1% dels que no pateixen dany cardíac durant la infecció per SARS-CoV-2, segons un estudi de l'Hospital de la Mar que es publica a la revista 'Journal of Clinical Medicine'.

Durant un any, els investigadors van comprovar l'evolució de 86 pacients que havien ingressat a l'Hospital de la Mar i a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona per COVID-19 i que presentaven en sang elevats nivells de troponina, proteïna que s'allibera quan es produeix mal en el múscul cardíac, el miocardi. Les seves dades es van comparar amb altres 86 pacients ingressats pel mateix motiu, però sense aquest problema, i tots dos grups eren equivalents en qüestió d'edat i sexe.

Més reingressos i mortalitat en pacients amb dany cardíac En el cas del primer grup, els pacients hospitalitzats per covid amb dany cardíac, "reingressaven més i tenien major mortalitat durant el primer any de seguiment que els pacients sense l'indicador de mal cardíac en sang", segons la doctora Andrea Izquierdo, metgessa adjunta del Servei de Cardiologia de l'Hospital de la Mar i coautora de l'estudi. “reingressaven més i tenien major mortalitat“ A més, la meitat dels pacients amb aquest marcador elevat van ser sotmesos a proves al cap de sis mesos de l'alta, i van comprovar que en aquells que havien patit dany cardíac el cor presentava parets més gruixudes, un factor segurament relacionat amb la hipertensió arterial i no amb la covid-19.