Sanitat aprova la tercera dosi per a tota la població de més de 18 anys

Llum verda per administrar la tercera dosi de la vacuna de la covid a tots els menors de 40 anys. Si bé encara no ha donat data, la ministra, Carolina Darias, ha explicat que s’aniran obrint les franges de més a menys edat. Segons Darias, la mesura permetrà augmentar la protecció contra la malaltia a les persones d’entre 18 i 39 anys, que encara no poden demanar cita per rebre la dosi de reforç.

Aquesta era precisament una petició que havia fet ja el Departament de Salut davant l’expansió de la variant òmicron. Les paraules de Darias arriben un dia després d’assegurar que la Ponència de Vacunes ja està treballant en una possible modificació de l'estratègia de vigilància actual de la covid. “Ho dic amb tota la cautela, però a poc a poc i gradualment aquesta pandèmia va adquirint característiques d’endèmia“, va dir la titular de Sanitat.

Davant l'avenç de la variant òmicron, la Comissió de Salut Pública va avalar a mitjans de gener la tercera dosi a les franges d'entre 59 i 50 anys i continuar amb la de 49 a 40 anys i, un mes després, ho amplia a la resta de franges de persones majors d'edat que encara no la podien rebre.