El Departament d'Educació ha declarat avui dos grups escolars confinats d'uns 72.000 totals, un més que fa 24 hores, i 53.401 (+16.231) persones en quarantena. D'aquestes, 46.205 alumnes (+15.313), 7.183 (+921) docents o personal d'administració i serveis i 13 personal extern (+4).

Cal tenir en compte, però que ara només es confinen els contactes estrets a partir de 5 positius o el 20% de l'aula amb covid. En els darrers 10 dies s'han registrat 52.657 positius per covid-19, dels quals 44.594 d'alumnes, 8.048 de docents i personal d'administració i serveis i 15 de personal extern. El total de positius acumulats des de l'inici de curs s'enfila fins als 145.120 (+11.809).

D'aquest total de positius acumulats, 120.286 són d'alumnes, 24.773 de docents i personal d'administració i serveis i 61 de personal extern.

Actualment, no hi ha cap centre tancat completament. D'altra banda, hi ha dos centres amb un grup confinat, el 0,04% d'un total de 5.107 centres. Es tracta d'una llar d'infants al Berguedà i d'una escola al Baix Empordà.

Segons Patrícia Gomà, secretària general d’Educació, l’escola és un reflex de la societat i ara mateix també està patint molts contagis.

Nomenaments

En els darrers quatre dies, s'han nomenat 4.375 substitucions de docents per cobrir el volum de baixes. A partir d'avui s'han tornat a obrir les borses de substitucions per si és necessari contractar més mestres i professors.

Les escoles concertades de Catalunya no estan trobant d'entrada problemes per cobrir les baixes que la covid està provocant en el seu personal docent. Sí que han detectat, però que hi ha substituts que si són cridats pel Departament d'Educació per cobrir una baixa a l'escola pública, marxen. Així ho explicat a l'ACN el responsable de comunicació de la Fundació Escola Cristina, Sergi Gallego, qui detalla que estan cobrint unes 20 baixes diàries de docents en les 400 escoles que agrupen.

Reconeix que la situació és "complicada", com arreu, això no obstant alerta que si els grans volums de baixes es mantenen es pot produir un problema per al conjunt de la comunitat educativa.