Educació nomena 1.568 docents de forma extraordinària

La tornada a l'escola d'ahir dilluns ha estat marcada per les noves mesures, però també per les gairebé 2.000 baixes del professorat. Per això, el departament d'Educació ha nomenat 1.568 nous mestres i professors de forma extraordinària. A aquesta xifra, s'ha d'afegir els 571 substituts nomenats divendres passat per cobrir possibles mestres i professors que ja sabien que no anirien al centre el primer dia de classes.

Aquests nomenaments han de servir per cobrir totes les baixes a partir de cinc dies, dos menys que fins ara, atès que les quarantenes són de set dies.

Nomenaments d'urgència i telemàtics A més, es preveu que les faltes de professors per covid siguin un degoteig constant almenys aquesta setmana i la que ve. Per això també es podran fer nomenaments excepcionals d'urgència si hi ha centres amb més de tres baixes inferiors a cinc dies. Per minimitzar les possibles baixes de professorat, hi haurà nomenaments telemàtics cada dia durant aquesta setmana i la següent. El conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, va assegurar diumenge que "com una mesura excepcional s'atendran i es cobriran totes les faltes de curta durada". Pel que fa a la distribució territorial, es distribueixen de la següent manera: Barcelona Comarques: 178

Baix Llobregat: 150

Catalunya Central: 153

Consorci d’Educació de Barcelona: 150

Maresme-Vallès Oriental: 252

Girona: 190

Lleida: 88

Tarragona: 116

Terres de l’Ebre: 48

Vallès Occidental: 243