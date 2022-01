Comencen les classes amb nous protocols

Els infants catalans han tornat a l'escola després de les vacances de Nadal. Ho han fet de forma presencial, tal com van acordar el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes. El retorn a les aules ve acompanyat de noves mesures sanitàries: s'han reduït les quarantenes i s'oferiran tests d'antígens gratuïts.

Però alguns no ho troben suficient en un context marcat per l'òmicron. Creuen que eliminar les quarantenes amb menys de cinc positius pot ser bo per recuperar a poc a poc la normalitat, però algunes famílies tenen por als contagis. Hi ha consens en considerar injust que només els pares i mares no vacunats tinguin dret a baixa si confinen els seus infants.

Els pares i mares han vist amb bons ulls el retorn dels infants a les aules. Després de més de dues setmanes a casa, coincidint amb les vacances de Nadal, els nens i nenes han tornat aquest matí a les escoles amb noves directrius sobre la taula, com la mesura de no tancar una classe amb menys del 20% de positius.

Tornada amb menys quarantenes

La represa del curs té una novetat important per garantir precisament la màxima presencialitat a tots els nivells educatius. La Comissió de Salut Pública ha aprovat la quarantena per tota la classe només quan hi hagi 5 o més casos d'infecció activa.

“Només s'haurà de confinar l'aula si hi ha cinc o més casos positius o afectació del 20% o més dels alumnes del grup en un període igual o inferior a set dies“

També si l'afectació per Covid supera el 20% d'alumnes de l'aula en un període igual o inferior a 7 dies. En aquest cas, només faran quarantena els alumnes no immunitzats. Els immunitzats podran, per tant, continuar anant a classe. Salut ha remarcat que hi podran tornar, però extremant les mesures de prevenció, ja que han estat contacte estret d'un positiu.

Quan hi hagi menys de 5 casos o bé el percentatge sigui inferior al 20%, es considerarien casos esporàdics i el grup no hauria de fer quarantena. Fins ara, en les etapes d'educació infantil i primària, on la vacunació amb pauta completa encara no és majoritària, el confinament de la classe s'havia de fer quan es detectava un positiu.