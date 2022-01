Els positius en test d'antígens d'automostra podran notificar-lo a les farmàcies

Davant l’increment de contagis de la sisena onada i la sobrecàrrega dels centres d’atenció primària, el Departament de Salut ha decidit actualitzar el protocol per notificar les proves diagnòstiques covid.

A partir d’ara, les persones que donin positiu en un test d'antígens que s'hagin fet a casa (autodiagnòstic) podran notificar-lo per telèfon a la farmàcia, que activarà el circuit. Salut ha arribat a un acord amb el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya per fer-ho possible.

Nou protocol a les farmàcies

No caldrà avisar al CAP Així, la farmàcia farà constar el resultat positiu de la covid-19 a la història clínica i això permetrà notificar els contactes estrets i tramitar la baixa laboral. La directora del Servei Català de la Salut, Gemma Craywinckel, ha anunciat la mesura davant de les altes incidències de casos de la sisena onada i ha remarcat que es posa en marxa amb caràcter temporal i complementari a les altres vies.



➕ Info a https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/4lz1br8BCM“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) January 3, 2022

Via per persones amb símptomes lleus D'entrada, la notificació es podrà fer a unes 1.300 farmàcies, el 40% de les 3.200 que hi ha a Catalunya, i que són les que ja tenen la capacitat d'introduir un positiu al sistema "La Meva Salut". Aquesta via està pensada per a persones asimptomàtiques o amb símptomes lleus. L'objectiu és que l'atenció primària concentri els esforços en l'assistència dels casos de més gravetat. Salut confirma que uns 2.500 professionals de la sanitat pública estan de baixa per la covid. Les baixes laborals per covid gairebé es tripliquen des del pont de desembre a Catalunya, que va tancar el 2021 amb prop de 80.000 contagiats o contactes estrets aïllats perquè no estan vacunats.



Des de fa uns dies, ja es consideren vàlids els positius en un test d'antígens d'automostra, sempre que es comuniquessin al CAP per telèfon o telemàticament. Salut demana als positius per test d'antígens que no vagin al CAP

Catalunya registra 7.493 casos i cap mort en les últimes 24 hores Catalunya continua batent rècords de nous contagis de coronavirus de tota l'epidèmia amb 128.000 en els últims set dies. Mentrestant, continuen creixent els hospitalitzats amb covid, encara que comença a alentir-se la velocitat de propagació, la qual cosa obre l'esperança en què en els pròxims dies s'aconsegueixi el pic d'aquesta sisena onada. S’han notificat 7.533 nous casos de covid confirmats per PCR o TA en les darreres 24 hores. Segons les dades actualitzades aquest dilluns pel Departament de Salut, avui hi ha un total de 1.753 persones ingressades amb covid als hospitals catalans, 82 més que ahir, de les que 452 estan greus en l'UCI, nou més que ahir, 289 d'ells intubados i 14 amb ECMO (respiració extracorpòria). Dades Covid-19: 03/01/2022 No hi havia tants ingressats en les UCI amb covid des del 23 d'agost passat, mentre que el 3 de gener de 2021 hi havia 388, però amb una tendència molt més creixent que va assolir els 731 ingressats greus l'1 de febrer. En les últimes 24 hores no s'ha registrat cap mort i el total de morts és de 24.623: són 15.720 en hospital o centre sanitari, 4.664 en residència, 1.281 en domicili i 2.958 que no són classificables per falta d'informació.

L’Rt baixa La velocitat de reproducció de la malaltia (rt) baixa a 1,70 i el percentatge de positivitat dels test d'antígens i PCR se situa en 27,43%, mentre que la incidència acumulada en els últims 14 dies és de 2.568,70 per cada 100.000 habitants i la mitjana d'edat dels casos confirmats és de 37,08 anys. La taxa de risc de rebrot ha pujat: el diumenge se situava en 4.215 i 24 hores després està en 4.232.

Vacunació En percentatges, el 79,7% de la població catalana està vacunada amb almenys una dosi de la vacuna, mentre que un 76,4% ja té la pauta completa de la vacunació.