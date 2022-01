Catalunya registra 29.656 nous casos

A dos dies d’acabar Nadal, els contagis continuen a l’alça. Salut informa de 29.919 nous casos de covid confirmats per PCR o TA en les darreres 24 hores i el total des de l'inici de la pandèmia arriba ja als 1.287.623.

Catalunya continua així batent rècords de nous contagis de coronavirus. En les últimes hores s'han registrat tres morts.

La Generalitat allargarà 14 dies més les restriccions per frenar els contagis

Pugen els ingressos

Quant als pacients que actualment estan ingressats, la xifra se situa en 1.794, que són 46 més que en l'últim recompte.

Un total de 475 malalts es troben a les UCI de centres públics i privats, 23 més que en l'últim recompte: 300 necessiten ventilació invasiva (intubació), 15 requereixen oxigenació per membrana extracorpòrea (ECMO) i 160 suport sense intubació. No hi havia tants ingressats en les UCI amb covid des del 20 d'agost passat.