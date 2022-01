El Govern allargarà 14 dies més les restriccions

La sisena onada no afluixa, ni pel que fa als contagis ni en la pressió a la primària i als hospitals. D'aquí que el Govern hagi decidit allargar dues setmanes més les mesures per frenar la pandèmia a Catalunya. Les restriccions avalades novament pel TSJC perdien vigència aquest divendres. Aquest mateix dilluns, la Comissió Delegada del Govern en matèria de Covid-19, va aprovar prorrogar 15 dies més les mesures que van entrar en vigor el 24 de desembre.

Evitar "danys majors"

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reconegut aquest dimecres en una visita al Casino l'Aliança del Poblenou de Barcelona que "tot és un equilibri molt difícil" i que el govern ha promogut restriccions per l'augment dels contagis, que previsiblement seguirà creixent els pròxims dies. "Això ens obliga a prendre mesures en unes dates en què realment és el pitjor moment per demanar que es limiti la interacció social" perquè coincideix amb el període nadalenc, ha subratllat el president.

Precisament la portaveu de l'executiu, Patrícia Plaja argumentava després de la reunió de l'executiu català, que les mesures "no són agradables ni desitjades, però si necessàries", per evitar "danys majors". En aquest sentit, s'ha compromès a flexibilitzar les restriccions "sense precipitació, però sense demora" quan sigui possible.