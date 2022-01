El Govern recupera el toc de queda de cara a Nadal

El Govern presentarà aquest dimecres la resolució amb les noves restriccions al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Entre les noves limitacions que es pretén aplicar hi ha el toc de queda a partir de la mitjanit de dijous a divendres. Aquesta limitació horaria entre les 1 i les sis de la matinada es farà extensible als municipis de més de 10.000 habitants amb una incidència acumulada a 7 dies de més de 250 casos per cada 100.0000 habitants.

"�� El Govern aclareix que el toc de queda s'aplicarà als municipis de més de 10.000 habitants en funció del nivell d'incidència de la #COVID19 | @RTVECatalunya



— RTVE Notícies (@rtvenoticies) December 21, 2021

També es limitaran les trobades socials a un màxim de deu persones i tornarà a tancar l'oci nocturn, després que el 8 d'octubre es decidís la seva reobertura. La portaveu ha afirmat que confia que el TSJC avali les mesures, que estan "plenament justificades i argumentades amb fonaments jurídics" en la resolució: "No contemplem la possibilitat que el TSJC les denegui", ha afegit.

Limitació dels aforaments i toc de queda La portaveu de l'executiu català, Patrícia Plaja, compareixia aquest dilluns al vespre acompanyada del conseller de Salut, Josep Maria Argimon, per anunciar noves restriccions per frenar la sisena onada. Entre elles també hi ha la reducció dels aforaments al 50% en el cas de la restauració i el 70% en el cas dels gimnasos, comerços i la cultura. L'altre eix que es recomana és el de recuperar el teletreball, començant per la funció pública. Les noves restriccions del Govern per frenar la sisena onada RTVE

Argimon demana comprensió als sectors afectats La sisena onada es propaga sense aturador amenaçant a col·lapsar el sistema sanitari. Davant d’aquesta situació, el Govern ha reunit la Comissió Delegada en matèria de Covid-19 on ha analitzat les recomanacions dels experts de cara frenar els contagis. El mateix president català, Pere Aragonès, ha encapçalat la trobada, que s’ha fet de forma telemàtica. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha advertit que cal "fer un pas enrere" per avaluar la gravetat de la situació i ha demanat comprensió als sectors afectats. En aquest sentit, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, que ha recordat "que avui estem pitjor que fa un any" i ha avançat que el Govern aprovarà una línia d'ajuts pels establiments que es vegin perjudicats. “�� El Govern anuncia noves restriccions de cara a Nadal.



��️ Josep Maria Argimon: "Hem de fer un pas enrere i demanem comprensió als sectors afectats" | @RTVECatalunya



— RTVE Notícies (@rtvenoticies) December 20, 2021

Necessitat de reduir la mobilitat També han participat a la reunió el vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró; la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i els consellers d’Interior, Joan Ignasi Elena; de Salut, Josep Maria Argimon; d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, i de Drets Socials, Violant Cervera que han discutit la necessitat de reduir les interaccions socials i la mobilitat durant el Nadal. “�� El Govern explicarà a les 19:30 les noves restriccions de cara a Nadal per evitar el col·lapse sanitari.



�� Pere Aragonès ha encapçalat aquesta tarda la reunió de la Comissió delegada de la #COVID19.



— RTVE Notícies (@rtvenoticies) December 20, 2021 El Comitè Assessor de Salut ha redactat un document encarat a reduir les interaccions socials. Els assessors apostaven per reduir les trobades socials de diversos grups bombolla. En aquest sentit, s'ha discutit la necessitat de tornar a limitar els horaris i els aforaments de l'oci nocturn i la restauració per frenar els contagis, ampliar el passaport covid a teatres i cinemes o recuperar el teletreball. El cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, també ha insistit els darrers dies que cal limitar les trobades de Nadal al grup de convivència. Una de les propostes que hi havia sobre la taula era la d'augmentar fins a 5 dies el teletreball dels funcionaris davant l'avenç imparable de la variant òmicron. Actualment, els funcionaris i el personal laboral ja podien treballar dos dies en remot i tres a l'oficina.