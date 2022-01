Pedro Sánchez: "No podem donar per bona aquesta incidència"

Crida a la unitat del president del Govern, Pedro Sánchez, com en els moments més durs de la pandèmia. Dimecres reunirà, de forma telemàtica, la conferència de presidents per abordar amb les comunitats la situació i avaluar la possible implantació de noves restriccions. Ha acompanyat l'anunci d'un missatge de tranquil·litat a la població a qui agraeix l'esforç per vacunar-se, la principal via, insisteix, per fer front a la crisi.

Sánchez ha justificat la convocatòria per la necessitat de "intensificar les accions" contra el virus.

Pedro Sánchez convoca una conferència de presidents autonòmics per tractar l'augment de casos de #covid. Se celebrarà dimecres a la tarda i serà telemàtica des del Senat

Hi un "risc real per a la salut" Sánchez ha reconegut que la incidència a 14 dies de 511 casos no és tan alta com la dels països de l'entorn. Ara bé, adverteix que"no es pot donar per bona" i suposa un "risc cert i real per a la salut". "No podem donar per bona aquesta incidència aumulada", ha assenyalat el cap de l'Executiu en una compareixença extraordinaria sense preguntes a Barcelona. En aquest sentit, ha avançat que en la trobada analitzarà amb els líders regionals l'evolució de la pandèmia i les "mesures compartides" que es duran a terme.



Pedro Sánchez ha volgut llançat un missatge de "confiança" i "tranquil·litat" a la ciutadania.



Junts acabarem aquesta travessia



Espanya va entrar el divendres en risc molt alt per contagis, el màxim indicador del semàfor covid, després d'augmentar la incidència en 38 punts (511 casos per cada 100.000 habitants), amb un rècord diari de positius notificats (33.359) en ple avanç de la variant ómicron en alguns territoris.