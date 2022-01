El TSJC avala les restriccions per frenar la sisena onada

La Fiscalia no troba prou justificades les restriccions

En l'escrit, el fiscal veu incongruències en els arguments i considera que les restriccions que introdueix el decret són "severes, extenses, molt restrictives, intenses i generalitzades" i no han estat prou justificades per la Generalitat.

Afegeix que les restriccions proposades “no són idònies ni necessàries per als fins que es pretenen”. Entre les limitacions que rebutja també hi ha de reduir l’aforament de les cerimònies religioses al 70%.