EL TSJC manté el tancament de les discoteques per Cap d'Any

Les discoteques seguiran tancades per Cap d’Any. Tot i el recurs de les patronals del sector de l’oci nocturn per salvar Nadal, finalment el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha acordat mantenir el toc de queda i el tancament dels establiments durant la ni de Cap d'Any. El tribunal considera que la protecció de la salut pública podria quedar afectada si es deroguessin de manera immediata les restriccions impulsades per la Generalitat.

Preservar la salut pública La Secció Tercera de la sala contenciosa del TSJC desestima així les mesures cautelaríssimes sol·licitades dilluns passat per la patronal de l'oci nocturn Fecasarm contra les mesures del Govern, que inclouen des del toc de queda de 01.00 a 06.00 hores al tancament de les discoteques o la limitació de l'aforament dels restaurants al 50%. L'oci nocturn i la restauració demanen al TSJC aturar les restriccions La sala determinat que "no aprecia la urgència i l'excepcionalitat preteses per Fecasarm" que justifiquen fer una excepció per Cap d'Any i permetre l'obertura de les discoteques. Els magistrats sostenen que s'han d'adoptar mesures preventives per l'expansió de la pandèmia i "l'interès general en la protecció de la salut pública". A més a més, han donat fins a les 10 hores del 4 de gener perquè la Generalitat presenti les al·legacions sobre aquesta qüestió.

Augment de les festes il·legals La mesura ha estat fortament criticada per la Federació d'Empreses d'Oci i Espectacles (Espanya Nit). El seu president Ramon Mas ha avançat a Ràdio 4 que provocarà un augment de festes il·legals. Les discoteques seguiran tancades per Cap d'Any Els locals d'oci nocturn van sol·licitar mesures cautelaríssimes al TSJC, amb l'objectiu que l'alt tribunal català aixequés les restriccions de manera urgent i provisional abans de la nit de Cap d'Any. El sector insisteix en el gran impacte econòmic que consideren que comporten i perquè preveuen que, si continuen tancats, es duran a terme a Catalunya unes 1.500 festes il·legals i botellades massives.