El sector de l'oci nocturn lamenta el tancament dels seus establiments i demana "mesures cautelaríssimes" a la justícia. Els empresaris opinen que se'ls està discriminant i que se'ls hauria d'indemnitzar per totes les pèrdues acumulades.



El secretari general de Fecasarm, Joaquim Boadas, ha destacat la "greu contradicció" que per ell és el fet d'haver implementat el certificat covid fa dos mesos i adoptar mesures, segons ell, més restrictives i severes.

Restriccions Davant l'onada de contagis a les portes de Nadal, el TSJC ha aprovat algunes restriccions que entren en vigor aquesta mitjanit. Aquestes són: la limitació d'aforaments al 50% a l'interior dels restaurants i del 70% en el sector cultural i esportiu. Toc de queda entre les 1:00 i les 6:00 a poblacions de més de 10.000 habitants i amb índex + 250 casos per 100.000 habitants o els envoltats per municipis amb aquesta situació. Reunions de màxim 10 persones. A més del tancament de l'oci nocturn. El Govern recupera el toc de queda de cara a Nadal

Darrera nit de festa Alguns bars musicals i discoteques han decidit fer una última gran festa aquest dimecres abans de tornar a tancar. De fet, hi ha locals, com Razzmatazz, que ho han publicitat com una "festa de Cap d'Any" anticipada. Publicitat de Razzmatazz nit 22/12/2021 Malgrat ser l'última oportunitat de l'any per poder ballar en una pista, no hi ha hagut aglomeracions importants als locals que han obert... Els responsables d'aquests establiments veuen amb indignació com es quedaran sense els ingressos d'aquesta campanya de Nadal, de les més rellevants de l'any. El secretari general del gremi de Discoteques, Ramon Mas, assegura que l'assistència aquest dimecres ha estat un 40% menys de la que havien previst.



La nit del 31 de desembre és "la millor de tot l'any", i per compensar les pèrdues d'una jornada com aquesta caldria compensar els locals econòmicament amb quantitats que poden anar dels 60.000 als 200.000 euros.



Fecasarm ha recordat que aquestes mesures s'han pres quan els locals ja tenien "les taules reservades, entrades i zones VIP venudes, personal i artistes contractats i provisions comprades". Les noves restriccions indignen el sector de la cultura i l'oci nocturn

El Govern anuncia ajuts de 20 MEUR El Govern destinarà 20 milions d'euros en ajuts directes a l'oci nocturn arran del nou tancament. El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha explicat que és la línia més important impulsada fins ara per aquest sector, i se suma als 40 milions destinats fins ara a aquest tipus d'establiments, molt colpejats per les restriccions derivades de la pandèmia. Ara, l'executiu parlarà amb el sector per acabar de perfilar les condicions dels ajuts. Segons Torrent, "Catalunya és el territori de l'Estat que més ajuts directes ha donat als sectors afectats per les restriccions". Per tot plegat, el sector de l'oci nocturn qualifica el tancament de desproporcionat i arbitrari i pel que fa als ajuts de 20 milions d'euros promesos per la Generalitat apunten que només pal·liaran les pèrdues d'aquesta setmana.