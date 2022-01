Quines restriccions hi haurà aquest Nadal a Catalunya?

Malgrat que fa uns mesos semblava que tot anava pel bon camí per celebrar un Nadal "normal", la situació pandèmica ha fet un gir de 180 graus. L'augment sobtat de contagis durant el darrer mes i l'arribada de la variant sud-africana, òmicron, ha posat en alerta els governs català i espanyol. Davant la necessitat d'aturar els contagis i intentar frenar l'elevada pressió hospitalària, els dos executis han hagut d'imposar restriccions per aquestes festes.



Repassem quines seran les restriccions que haurem de complir aquest Nadal a Catalunya:

Mascareta obligatòria també a l'exterior Les mascaretes tornen a ser obligatòries als exteriors a tot el país. Així ho ha acordat el Consell de Ministres Extraordinari. Segons la ministra de Sanitat, Carolina Darias, serà una "mesura temporal" que s'allargarà el temps imprescindible per frenar la sisena onada. Torna l'obligació de les mascaretes als exteriors



S'haurà de dur a partir del 24 de desembre, es pugui mantenir o no la distancia interpersonal. A llocs com la muntanya, la platja o per fer esport, sempre que puguem mantenir la distància, no serà necessària. La multa per no portar-la pot ascendir a uns 100 euros.

Toc de queda per municipis Catalunya recupera el toc de queda en plenes festes. El govern de la Generalitat busca així reduir la mobilitat a tot el territori. La prohibició de sortir a la nit al carrer comença la matinada del 24 de desembre, és a dir, la nit de dijous a divendres. El toc de queda s'aplicarà entre la 1 i les 6 h, després de rebre l'aval del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El toc de queda per municipis s'aplica en aquells que tinguin més de 10.000 habitants i una incidència acumulada superior als 250 casos per cada 100.000 habitants en els últims set dies. Aquests requisits els compleixen 117 municipis, més un total de nou municipis "illa" que estan envoltats per altres municipis amb la petició de toc de queda. Per tant, toc de queda s'aplica a 126 municipis de Catalunya. El Govern recupera el toc de queda de cara a Nadal Per fer complir el toc de queda, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha anunciat el reforç de cada torn de nit de Mossos amb 50 patrulles de seguretat ciutadana i 16 d'ordre públic. Ha avisat que els Mossos estan "esgotats" després de l'esforç de la pandèmia, motiu pel qual ha fet aquesta apel·lació als ciutadans. "Són molta gent, moltes hores i molt servei, no podem estirar més, som els que som", ha constatat Elena, que ha explicat que aquest reforç suposarà gairebé 700.000 euros en hores extres entre el 24 de desembre i el 9 de gener. “Els Mossos es reforcen amb 50 unitats de seguretat ciutadana i 16 d'ordre públic per fer complir el toc de queda | @RTVECatalunya



➕ Info: https://t.co/SHu9D51g59 pic.twitter.com/5N32TyEfFx“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) December 23, 2021

Trobades de 10 persones com a màxim Una altra mesura que tornem a recuperar és la limitació de les trobades socials a màxim 10 persones en l'àmbit públic o privat. Les excepcions són: si es tracta de persones del mateix nucli de convivència, manifestacions o actes de participació política. El TSJC avala les restriccions per frenar la sisena onada

Oci nocturn: tancat El govern català torna a ordenar el tancament de l’oci nocturn: discoteques, pubs i altres locals de nit. Els empresaris opinen que se'ls està discriminant i que se'ls hauria d'indemnitzar per totes les pèrdues acumulades. L'oci nocturn demana al TSJC "mesures cautelaríssimes" contra el tancament

Aforament del 50%: restaurants i bars Bars i restaurants han de limitar els aforaments al 50 %, la meitat de tots els comensals que poden acollir. Fins ara, podien fer-ho al 100 % des del mes d’octubre, però el govern català torna a reduir el nombre de clients en la restauració per reduir contagis. Les noves restriccions indignen el sector de la cultura i l'oci nocturn Per aquest motiu, el Gremi de Restauració de Barcelona ha reclamat ajuts directes per al sector per valor de 730 milions d'euros.

Aforament del 70%: gimnasos, cultura i comerços Comerços i equipaments de la cultura i l’esport han de reduir l’aforament al 70 %, quan fins ara podien tenir-lo al 100 %.