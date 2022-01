El primer nadó de l'any es diu Alexa i ha nascut a Barcelona

El primer nadó de l'any 2022 a Catalunya és una nena que es diu Alexa i és de Barcelona. Tenia pressa per arribar perquè la criatura ha nascut al punt de la mitjanit, mentres sonava la segona campanada, a l'Hospital de Sant Pau i ha pesat 3,765 quilos, segons ha informat el Departament de Salut. Els seus pares són la Valentina i l'Alexander.

El següent nadó a néixer ha estat la Inas, que ha nascut a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. Es tracta d'una nena veïna d'Olot, i ha vingut al món a les 00.09 hores, amb un pes de 3,21 quilos. Els seus pares són la Silvina i el Yassin.

Pel que fa al primer naixement a la Catalunya Central, s'ha produït a l'Hospital Universitari d'Igualada a les 00.14 hores. El nadó és l'Èric, veí de Piera (Anoia), i ha pesat 3,965 quilos. Els seus pares són la Lídia i el Jordi i és el segon fill que tenen.

A la regió sanitària de Tarragona, la primera criatura del 2022 ha estat la Candela, que ha nascut a les 00.19 hores a l'Hospital Joan XXIII. Ha pesat 3,740 quilos i els seus pares són la Jessica i l'Ariel.

El Leo ha estat el primer nadó de la regió sanitària metropolitana nord. Ha nascut a les 00.53 hores a l'Hospital Mútua de Terrassa amb un pes de 3,295 quilos, i els seus progenitors són l'Elisabeth i el Daniel, veïns de la cocapital vallesana.

A la regió sanitària de Lleida, la primera del 2022 ha estat la Sany, que ha nascut a les 00.59 hores a l'Hospital Arnau de Vilanova. Els seus pares, la Sara i l'Hammad, viuen a la mateixa capital de Ponent. La nena ha nascut amb un pes de 2,250 quilos.

Ja ben entrada la matinada, a les 3.37 hores, ha nascut el Dani, el primer nadó de les Terres de l’Ebre. És fill de la Sanaa i el Bouyad i ha nascut a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa amb un pes de 4,165 quilos.

Alguns s'ho han pres amb més calma

Quan havia sortit el sol ha arribat el primer naixement a la regió sanitària metropolitana sud, a les 8.11 hores del matí, i ha estat una altra nena, a l'Hospital de Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat.

Per últim, on s'ha hagut d'esperar més per tenir el primer naixement de l'any ha estat a la regió sanitària del Pirineu. No ha estat fins a un quart de dotze que ha vingut al món el Gerard a l'Hospital de la Cerdanya, a Puigcerdà.

El primer nadó del Pirineu es diu Gerard i ha nascut a Puigcerdà | Hospital de la Cerdanya

És fill de la Marta i de l'Aleix, amb residència a Argentona i a Sallagosa. En el moment de néixer, ha pesat 2,77 quilos.