Què faig si hi ha un positiu a la classe del meu fill?

Tot just tres dies després de la represa del curs escolar, el Departament de Salut ha decidit actualitzar el protocol de la gestió de casos de Covid-19 a les escoles amb diverses novetats. La principal és que quan hi hagi un positiu a classe, els alumnes que hagin passat la covid tres mesos abans no hauran de fer-se un test d'antígens.

Et resolem els dubtes més comuns per afrontar aquesta sisena onada a les escoles:

Què faig si el meu fill té símptomes abans d'anar a l'escola? En cas de presentar símptomes compatibles amb el virus, cal que la persona afectada se sotmeti a una prova diagnostica i no vagi al centre educatiu fins que tingui un resultat negatiu. Si el resultat és positiu, s'ha d'aïllar, i si és negatiu només pot tornar al centre un cop hagin millorat els símptomes (24 h sense febre). Recordem els símptomes compatibles amb la covid: Símptomes compatibles amb la covid

Vaig a l’escola si estic a l’espera del resultat de la prova covid? Si estàs a l’espera del resultat d’una PCR o d’una altra prova de diagnòstic molecular no pots assistir al centre.

Què faig si convisc amb una persona que està a l'espera del resultat? No hi pots anar al centre si la persona amb què convius és un cas sospitós de covid.

Si he donat positiu, quants dies he d'estar aïllat? Els infants, adolescents o persones adultes que es trobin en aïllament perquè han estat positius de covid no poden anar al centre escolar fins que no finalitzi el període de 7 dies dels de l’inici de símptomes.

He de fer quarantena si soc contacte d'un contacte estret? Els contactes de contactes estrets sí que poden anar al centre educatiu. Aquests són els infants o professionals de l'àmbit educatiu que conviuen amb una persona que està fent quarantena perquè es contacte estret d'un positiu. Per exemple, els fills de docents en quarantena i també els germans d'alumnes en quarantena poden fer vida normal, a diferència d'un cas positiu.

Què faig si hi ha un cas positiu a la meva classe? S’oferirà un test d’antígens gratuït als nens d’infantil i primària tant si estan vacunats com si no. L'alumnat i el professorat que hagi donat positius en els últims tres mesos (independentment del seu estat de vacunació) no s'hauran de fer el test d'antígens quan hi hagi un cas positiu en el grup de convivència de la seva classe. Podran continuar anant a escola amb normalitat perquè se suposa que estan prou immunitzats.

On he de portar al meu fill a fer el test d'antígens gratuït? Quan hi ha un cas positiu a l'aula, l'escola ofereix un test d'antígens gratuït que s'haurà de fer a les farmàcies adherides sense cita prèvia. Els infants hauran d'anar acompanyats d'un adult i amb la targeta sanitària. L'activació d'aquesta prova es genera de forma automàtica, un cop el cas positiu queda registrat al sistema.

I si surten més positius en la mateixa classe en pocs dies? Es declara un brot a partir de 5 nens positius en una classe durant set dies. En aquest cas, tot el grup es confina, excepte els nens immunitzats, és a dir, els que estan vacunats amb pauta completa i ja fa 14 dies de la segona dosi, o que han passat la covid fa menys de 90 dies.

Què passa si el meu fill ha estat en contacte amb un positiu al transport escolar? Serà considerat contacte estret només si ha estat situat en un radi de 2 seients al voltant del cas, sempre que no hi hagi hagut una protecció adequada durant almenys 15 minuts. Fins que una prova no confirmi la infecció, els infants podran continuar amb normalitat a l'escola. Si l'alumne contacte estret no està immunitzat, haurà de realitzar una quarantena de 7 dies.

Si l'alumne està immunitzat, es farà una prova a una de les farmàcies adherides. Si la prova es negativa, podran fer vida normal sempre que no tinguin símptomes.

Què passa si el meu fill ha estat en contacte amb un positiu al menjador? Serà considerat contacte estret les persones que s'hagin situat a menys de 2 metres del cas covid. S'aplica el protocol anterior.

I si un familiar és positiu? S'aplicarà el procediment general. Si l'infant no està immunitzat s’ha de quedar a casa 7 dies. Si ha rebut les dues dosis pot anar a l’escola, sempre que no tingui símptomes.