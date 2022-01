El Departament d'Educació permetrà que professors de secundària facin classe a primària si és necessari per cobrir les baixes per la covid. La conselleria prepara una resolució perquè això sigui possible que podria estar a punt en unes 48 hores, segons ha explicat el conseller d'Educaicó, Josep Gonzàlez Cambray, a Catalunya Ràdio. En nou dies, Educació ha nomenat més de 8.000 substituts.

01.14 min Educació ha fet 2.759 nomenaments en una setmana | Lourdes Gata

Cambray ha defensat el protocol que s'aplica a les escoles perquè garanteix màxima presencialitat i ofereix una "doble capa" de protecció. Tot i això, ha reconegut "disfuncions". Ha negat, però que comporti discriminacions entre els alumnes.

El conseller ha recordat que es tracta d'un protocol sanitari i no educatiu i ha assegurat que l'objectiu sempre ha estat protegir la salut de la comunitat educativa i amb la màxima presencialitat.

“�� El @sindicat de professors de secundària demana al govern "una resposta contundent" davant la proliferació de famílies d'alumnes no vacunats, que qüestionen el protocol i el titllen de discriminatori.



��️ Lourdes Gata | @radio4_rne @RTVECatalunya https://t.co/KkLUT8xca5“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) January 19, 2022

Màxim d'incidència a finals de la setmana vinent El conseller ha reconegut que el moment actual és complicat i que està provocant "tensió" als centres educatius, això no obstant, ha negat que hi hagi descontrol. Ha augurat que a finals de la setmana vinent es podria arribar al màxim d'incidència i començar a baixar. En tot cas, ha asseverat que no perilla el manteniment de les escoles obertes. Ha reconegut que si es confinessin els grups des del primer positiu la gestió, seria més fàcil i per això ha defensat el no fer-ho, o fer-ho a partir de cinc casos pel que fa a infantil i primària. Ha reconegut que tot plegat suposa una "sobrecarrega" en la gestió als centres educatius.

Els tests permeten detectar molts asimptomàtics Cambray ha defensat també que Catalunya és l'única comunitat que fa tests d'antígens als contactes quan hi ha un positiu a la classe. Ha explicat que això està permetent detectar molts asimptomàtics, persones que durant els pròxims tres mesos no s'hauran de confinar perquè es consideraran immunitzades. L'augment de positius a les aules provoca llargues cues a les farmàcies

Nega discriminacions D'altra banda, ha negat que el protocol impliqui una discriminació per als alumnes segons el seu estat vacunal, com sostenen un grup de famílies que han anunciat una demanda contra el Departament. Ha defensat que el que es fa és aplicar un protocol sanitari, que és d'obligat compliment, i ha insistit que el fet que un no vacunat hagi de fer quarantena és per protecció seva "però sobretot per a la resta de companys". En tot cas, ha fet una crida a la vacunació, ja que ha defensat que si bé no és una garantia contra el contagi sí que ho és pel que fa a què el virus passi de forma més lleu.

2.759 nomenaments aquesta setmana Aquesta setmana, Educació ha fet 2.759 nomenaments: 945 dilluns, 1.108 dimarts i 706 dimecres. Així, des del 7 de gener fins aquest dimecres se n'han fet 8.020.