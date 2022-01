L'augment de positius a les aules provoca llargues cues a les farmàcies

Primer dia d'escola després d'un cap de setmana caòtic a les farmàcies. L'augment de positius a les aules ha provocat una allau de peticions per realitzar el test ràpid gratuït. En moltes farmàcies, s'han quedat sense existències.

Les farmàcies han tret fum aquest cap de setmana. Sobretot les autoritzades per notificar positius de l'àmbit escolar. Algunes han esgotat tests. La Conselleria de Salut de la Generalitat ha anunciat que en la primera setmana del segon trimestre escolar s'han realitzat 123.575 tests d'antígens (TAR), tant en el sistema de salut com en farmàcies.

Què faig si hi ha un positiu a la classe del meu fill?

Josep Maria Argimon ha declarat que aquesta setmana s'han fet tantes prescripcions de tests com en el primer trimestre del curs escolar.

Per a fer front al programa de TAR supervisats i finançats, des de finals d'estiu el Govern ha adquirit i distribuït a les farmàcies més de 650.000 tests, que s'han repartit entre les 1.600 farmàcies adherides al programa, i aquest mateix dilluns s'han lliurat 200.000 unitats.

Salut ha assegurat que les mesures tenen com a objectiu principal "el manteniment de la màxima presencialitat possible a les aules en l'actual context epidemiològic" i ha anunciat que continuarà monitorant l'aplicació del protocol durant els pròxims dies.

Igualment, el departament ha fet una "valoració positiva" del funcionament , en la seva primera setmana, del protocol escolar de gestió de casos i contactes de Covid-19, que va introduir com a canvi principal la reducció de les quarantenes en educació infantil i primària als nens no immunitzats d'aules amb més de cinc positius o un 20% del grup contagiat.

Com puc demanar la baixa laboral per covid?

Dubtes, pors i una situació complicada també viuen els centres educatius amb una allau de casos covid i baixes de mestres. A les escoles, com una de Lleida, avui tenen 40 positius. I un primer grup tot confinat, d'infantil, amb 12 positius. La feina pels mestres també es duplica, per atendre els que poden venir, i els que s'han de quedar a casa.

Preguntes freqüents sobre els tests d’antígens

❓ Quina funció tenen els TAR a les escoles?

En un moment d’alta transmissió del virus de la COVID-19, els TAR permeten conèixer quants positius hi ha a un grup estable. La seva funció no és, en aquest cas, la de tallar cadenes de transmissió sinó la d’obtenir una fotografia del moment i prendre les decisions adequades en funció dels resultats.

❓ És obligatori fer-se’l?

No ho és, però és molt recomanable. Fins i tot si no hi ha simptomatologia, l’alta taxa de contagi d’Òmicron fa necessari estudiar els grups escolars. Això també facilita que les famílies coneguin si el seu fill o filla té la COVID-19

❓ El meu fill o filla pot anar a classe tot i no haver-se fet el TAR?

Sí que pot. Si per algun motiu la farmàcia no pot momentàniament fer els tests, l’alumnat pot anar a classe sempre que no tingui símptomes.

❓ He d’esperar que la recepta del TAR aparegui a La Meva Salut?

Sí que s’ha d’esperar. Normalment, aquesta recepta electrònica apareix en menys de 24 hores. Sense la recepta, la prova no pot ser finançada pel sistema de salut.

❓ Si li faig al meu fill o filla un test d’automostra, té validesa?

Sí. Però en cas de tenir un resultat positiu s’ha de comunicar perquè consti a la història clínica, hi ha diferents vies:

A través d’una farmàcia adherida (llistat)

A través de citasalut.gencat.cat

Escrivint una eConsulta a La Meva Salut

Si no és possible fer servir aquestes vies, també es pot fer trucant el 061 o al CAP

❓ El meu fill o filla ja ha passat la COVID-19, cal que es faci el TAR?

Sí, en qualsevol cas és recomanable fer-lo i descartar una possible reinfecció.