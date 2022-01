La sisena ona de la covid continua creixent a Catalunya, que ha tornat a batre el rècord de contagis de tota l'epidèmia, amb més 203.000 en els últims set dies, i un augment de la mortalitat, amb una mitjana de 32 morts per covid cada dia en l'última setmana, encara que comença a desaccelerar-se la velocitat de propagació.

Segons les dades actualitzades aquest dimarts pel Departament de Salut, avui hi ha un total de 2.672 persones ingressades per covid als hospitals catalans, 55 més que ahir, de les que 529, set més que ahir, estan greus en les UCI, 332 d'elles intubadas i 19 amb ECMO (respiració extracorpòria).

El risc de rebrot (EPG), indicador que mesura el creixement potencial de l'epidèmia, encara no ha tocat sostre , ha tornat a superar el rècord de tota l'epidèmia i s'ha situat en 5.506 punts , 24 més que ahir, mentre que la velocitat de propagació de la malaltia (Rt), que portava cinc dies creixent, ha començat a desaccelerar-se i s'ha situat en 1,23 , dues centèsimes menys que ahir, amb el que cada 100 infectats contagien a una mitjana de 123 persones.

L'increment de contagis continua col·lapsant els ambulatoris, que ahir van atendre 99.845 visites per covid , prop del pic de 100.241 que van registrar el dilluns de la setmana passada, malgrat les mesures adoptades per Salut per a alleugerir la dispensació de baixes i la comunicació de positius a través de les farmàcies.

Què faig si hi ha un positiu a la classe del meu fill?

Les dades de l'aplicació reflecteixen el nou protocol suavitzat de quarantenes, per la qual cosa el nombre de grups escolars confinats continua sent baix comparat amb les xifres que llançava el trimestre anterior , que va acabar amb 273 grups escolars en quarantena.

Així es desprèn de l'aplicació Traçacovid, que la conselleria d'Educació va posar en marxa el curs passat per a mostrar la incidència de la pandèmia a les escoles i instituts i que s'elabora amb la informació que faciliten els mateixos centres.

Cal canviar l'estratègia contra la pandèmia?

El programa ‘El Vespre’ que s’emet al canal 24h amb Marta Sugrañes, va emetre ahir un especial covid amb una taula d’analisi amb metges i epidemiòlegs catalans.

La presidenta del comité cientific asesor de la covid, Magda Campins; l’investigador de la UPC, Enric Alvarez; i el cap del servei de malalties infeccioses de l’Hospital Parc Taulí, Manel Cervantes, consideren que és d'hora per aixecar les restriccions a Catalunya tot i que podriem haver arribat al pic de contagis de la sisena onada.

El Vespre - 17/01/2022

Magda Campins assegura que els hospitals estan patint molt amb el nombre de baixes del personal sanitari. Per una altra banda, Enric Álvarez afirma que podríem haver arribat al pic de la sisena onada, ja que les dades d’aquest cap de setmana mostren que “és possible”.

Amb relació a les restriccions, tots coincideixen que no es poden relaxar fins que hi hagi una millora en la tensió als hospitals i una davallada de contagis. La majoria de persones que es troben a les UCI tenen patologies prèvies. Però Magda Campins destaca que hi ha alguns que es van vacunar amb AstraZeneca o Janssen que estan també a les Unitats de Crítics, ja que la protecció d’aquestes vacunes és menor.

La variant delta és molt probable que circuli encara entre nosaltres. Segons Manuel Cervantes, les dues variants conviuen i si hi ha malalts greus és perquè és una soca molt agressiva.

Davant la comparació amb la grip que moltes persones fan. Magda Campins deixa clar que no es pot comparar la covid amb una grip. La mortalitat de la covid si no fos per les vacunes, és molt alta.

Hi ha estudis que mostren que el risc de reinfecció amb òmicron és 5 vegades més alt que amb delta. Per aquest motiu s’està donant aquesta allau de contagis.

Recalquen que ara no ens podem permetre deixar de fer quarantenes. "La població vulnerable no està ben protegida".