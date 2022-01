Aquesta mitjanit es tomba el toc de queda, però es mantenen les altres restriccions

El TSJC ha ratificat aquest dijous la limitació de les reunions a 10 persones, l'ús del passaport covid i l'aforament del 70% en cerimònies religioses i civils. L'autorització arriba després que la Generalitat anunciés aquesta setmana que demanaria la pròrroga de totes les mesures vigents, excepte el toc de queda, que decau.

Així, la nova resolució del Govern entra en vigor a partir d'aquesta mitjanit i les mesures estaran vigents des de la seva publicació al DOGC i per un període de set dies. També es mantenen el tancament de l'oci nocturn i les restriccions en els aforaments a l'interior de la restauració, el comerç, les instal·lacions esportives i la cultura.

Les mesures es revisaran a partir d'aquest dimarts cada setmana, en lloc de cada 15 dies com es feia fins ara, tal com ha anunciat Plaja en roda de premsa: "Sense precipitació i sense dilació".

L'altre mesura que estava sobre la taula del Consell Assessor de la Generalitat era la vigència el passaport-covid, que seguirà sent necessari per poder accedir a l'interior dels locals de restauració i oci. La Generalitat, segons la portaveu de l'Executiu català, ha demanat un informe al comitè d'experts i que "no està previst retirar amb caràcter imminent aquesta mesura".

Els experts havien advertit que l'alta transmissibilitat de la variant òmicron restava eficàcia d'aquesta eina fins i tot entre els vacunats amb pauta completa.

Els experts ho consideren massa d'hora Els metges i epidemiòlegs catalans consideren que és d'hora per aixecar les restriccions a Catalunya. La cap de servei de medicina preventiva i epidemiologia de la Vall d'Hebron i presidenta del Comitè Científic Assessor de la Covid-19, Magda Campins, creu que "les mesures no es poden relaxar fins que es vegi que hi ha davallada dels casos" i la tensió als hospitals no representa un risc. “��️ Magda Campins @vallhebron creu que les mesures no es poden relaxar fins que es vegi que hi ha una davallada dels casos i de la tensió als hospitals | #ElVespre @RTVECatalunya @marta_sugranes pic.twitter.com/c4IJvV6Gxd“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) January 17, 2022 La doctora insisteix que el millor indicador és el nombre de persones ingressades les UCI, que seguint les dades del Departament de Salut continuen augmentant.