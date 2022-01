Síndrome de la vida ocupada o la sensación de "no parar"

Seguramente seas de esas personas que no pueden parar ni un segundo. Estás apuntado a cualquier actividad, ya sea pilates, ir al gimnasio o zumba, y además llevas en el teléfono móvil el correo del trabajo abierto. A esto desde hace unos 10 u 11 años lo conocemos como el síndrome de la vida ocupada, aunque es inherente a la historia de la humanidad.

"No es una etiqueta diagnóstica oficial, no es una enfermedad de verdad. Lo podemos entender como un conjunto de signos y síntomas, es decir, de cosas que sentimos por dentro y que se reflejan por fuera, que tienen que ver con nuestra necesidad de estar permanentemente activados, trabajando, creando, produciendo o también con la sensación de no poder parar", así lo explica Rafael San Román, psicólogo y responsable de la empresa I Feel en El gallo que no cesa.

Huimos del aburrimiento En muchas ocasiones, las personas suelen huir de lo que conocemos como aburrimiento. Tenemos un poco la necesidad de hacer planes. "Nos hemos montando una vida tan compleja, tan cara y tan exigente y competitiva que sentimos que ya es una trampa. Pero cada uno tiene que detectar si su problema realmente es el aburrimiento o si es que tiene muchos gastos literales y metafóricos", dijo San Román. Multitarea, el mito de hacer varias cosas a la vez MILAGROS DE DIEGO CEREZO "También tenemos esas sensación que se llama autoeficiencia o alta eficiencia, ese placer que encontramos al ir tachando las cosas en las listas de asuntos pendientes que tenemos. Al estar permanentemente produciendo con la cabeza ya en la siguiente tarea, aunque puede resultar estresante, también da una sensación de soy eficaz, cuántas cosas hago", añade. Por lo que muchas personas se acaban acostumbrando y se "instalan en ese estilo de vida". Aunque a largo plazo este síndrome puede llegar a tener sus consecuencias. Si nos remontamos al confinamiento de 2020, seguramente hubo personas que estuvieron tranquilas pero otras, como argumenta Rafael, "a los dos días ya estaban desquiciados". Lo mismo ocurre cuando llega la jubilación. "Llevamos una vida trepidante durante 40 años y el bajón es impresionante".

Implicación por parte de las empresas El volumen de trabajo influye mucho, por lo que las empresas deben de tenerlo en cuenta para canalizar de algún modo la salud emocional de sus empleados. La empresa en la que trabaja San Román, I Feel, ayuda a gestionarlo. 11.55 min El gallo que no cesa - Qué debemos saber sobre el síndrome del trabajador quemado - Escuchar ahora "Cada vez se van dando más cuenta porque no es sostenible y la gente se desgasta y no está contenta", expone Rafael. Por ello, deben de ir inculcando a los trabajadores la idea de que lo que gusta es que "se cuiden y no que se inmolen en el altar de la productividad". Hay que tener en cuenta que las personas "tenemos un límite físico y psicológico".